Sparanise –Teano. Al Foscolo sistemati i sanificatori in tutte le aule

(Caserta24ore) SPARANISE -TEANO. Fare lezione in un’aula “sanificata” è molto importante. Un ambiente con sanificazione continua dell’aria, grazie al sistema UV-C ozone free, è efficace per il 99,9 per certo su virus e batteri, pertanto i sanificatori sono molto utili e necessari in un ambiente scolastico dove gli alunni trascorrono fino a sei ore di lezione al giorno. Proprio per questo nelle sedi “Foscolo” di Teano e Sparanise, sono stati sistemati ben 43 sanificatori d’aria Beghelli, tecnologia Uvoxy. “Oggi più che mai, spiega il preside Mesolella, è di vitale importanza che l’aria che respiriamo negli ambienti interni sia pulita e sicura. Nell’aria sono presenti particelle che possono causare una serie di disturbi e l’aria inquinata può avere un impatto negativo sulla salute e sulla qualità della vita. Un riavvio sostenibile della scuola richiede l’adozione di misure sanitarie efficaci per garantire nelle aule un’aria respirabile e senza virus. Ancora oggi infatti il Covid19 rappresenta una preoccupazione per gli alunni, i docenti e il personale ATA. Pertanto, per proteggere alunni e personale, il Consiglio di Istituto ha acquistato 43 depuratori d’aria e le ha fatte sistemare in tutte lle aule della scuola. Il Covid, le mascherine, il distanziamento, la pulizia delle mani, hanno cambiato le nostre abitudini, sia tra gli adulti che tra i giovani, coinvolgendo da vicino anche la scuola con diversi casi positivi. Mettere in sicurezza la scuola quindi è importante per far tornare gli alunni e i docenti a scuola in sicurezza. I sanificatori d’aria comprati, della ditta Beghelli, sono tra i più efficaci in circolazione. Il rischio dei contagi purtroppo non è finito anzi, in questo periodo sta incredibilmente crescendo il numero dei contagiati Covid”.