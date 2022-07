Teano/Sparanise. Al Foscolo sono arrivate 31 certificazioni informatiche

(Caserta24ore) TEANO /SPARANISE Dopo i 30 alunni che hanno già conseguito la certificazione in lingua inglese Cambridge B2, oggi hanno ottenuto la certificazione in Informatica Pekit altri 31 alunni del Foscolo; per un totale di 61 alunni che quest’anno, grazie ai fondi Pon, hanno potuto seguire gratuitamente tre corsi di lingua inglese e due corsi di Informatica, finalizzati proprio al conseguimento delle certificazioni in lingua inglese Cambridge B2 e in Informatica Pekit. Sono stati un centinaio quest’anno gli alunni del Foscolo che hanno seguito i corsi pomeridiani gratuiti per ottenere le certificazioni Cambridge B1 e Informatica Pekit di questi 61 hanno sostenuto l’esame con successo presso un’ente di formazione a Caserta per la certificazione Cambridge e a Sparanise (AssoPec) per la certificazione informatica. I corsi di formazione (tre di inglese e due di Informatica) sono iniziati nel mese di dicembre scorso in entrambe le sedi di Teano e Sparanise. E nei mesi di maggio e giugno ci sono stati gli esami con l’arrivo della certificazioni. “I corsi, spiega il preside del Foscolo, Paolo Mesolella, sono stati avviati grazie ai fondi del Pon “Competenze e ambienti per l’apprendimento” nel mese di dicembre scorso, con lo scopo di far conseguire ai nostri alunni la certificazione Cambridge per l’inglese, Pekit per l’Informatica e AutoCad per i ragazzi dell’indirizzo Geometra. La scuola ha assicurato loro, gratuitamente, sette moduli formativi di 30 ore di lezione ciascuno, per un totale di 210 ore di formazione. Nel progetto di ampliamento dell’offerta formativa pomeridiana sono stati coinvolti i docenti Montanaro Arianna, Immacolata Natale e Licciradi Cesare per l’inglese e i docenti Andrea Vendemia e Francesco Tessitore per l’Informatica. Ogni corso è stato sovvenzionato con 4.600 euro di fondi Pon, per un totale di 35 mila euro. La nostra scuola ha realizzato i corsi di inglese in collaborazione con i docenti madrelingua della British School di Caserta, e i corsi di Informatica con esperti dell’AssoPec. Questi gli alunni che si sono “certificati”, oggi, in Informatica: Schiano Valerio, Stango Luigi, Colella serena, De Biasio Alessandra, Ventriglia Chiara, Zanna Francesco, Licciardi Marika, Mariano Chiara, Iovino Matteo, Matteo Ilenia, Iannazzo Emanuele, Aversano Giovanna, Auriemma Davide, Ragosta Daniele, Peccerillo Michele, Guida Giovanni, Cipriano Michele, Migliozzi Nicola, Di Palma Giovanna, Elia Alessandra, Cerciello Francesca, Gammella Felice, D’Angelo Pia Francesca, Merola Stefano, Nozzolillo Pier Paolo, Pozzuoli Francesca, Romaniello Pasquale, Omaggio Francesco.