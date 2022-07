BAIA DOMIZIA, INAUGURATO IL PARCO DELL’AMORE

(Caserta24ore) CELLOLE -BAIA DOMIZIA Il 15 luglio 2022 alle 20.30 in Via Fontana Vecchia sarà inaugurato il Parco Dell’Amore: l’ingresso della prima spiaggia che si incontra a Baia Domizia, frazione del Comune di Cellole. Da sempre la spiaggia che più doveva rappresentare la località balneare e turistica versava in stato di abbandono ma finalmente con il progetto di riqualificazione dell’accesso a mare, portato avanti dall’amministrazione Di Leone, è stato possibile dare la giusta importanza a questo luogo dall’immenso potenziale.