ITRI (LT). E’ festa della Madonna della Civita, patrona della Diocesi di Gaeta e Itri

(Caserta24ore) GAETA -ITRI Con l’ultimo sabato in pellegrinaggio a piedi da Itri al Santuario, per 15 Km di percorso, si entra nel vivo dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Civita, festeggiata il 21 luglio di ogni anno sia nello storico santuario e sia nella città di Itri e in tutta la diocesi di Gaeta. “Dopo due anni di blocco totale delle varie iniziative, quest’anno si ritorna alla normalità, non soltanto con la ripresa dei pellegrinaggi, a piedi o in pullman, ma anche con le processioni e soprattutto con le celebrazioni delle messe”, è quanto riferisce padre Antonio Rungi, addetto stampa del Santuario. Un articolato programma di eventi religiosi è stato predisposto dai passionisti, che guidono il santuario diocesano da 37 anni, quale rettore da 20 anni padre Emiddio Petringa, e dal parroco della città di Itri, don Guerino Piccione. Con domani, sabato, 16 luglio, in occasione della festa della Madonna del Carmine si concludono i sette sabati che si sono svolti al santuario con un doppio pellegrinaggio di devoti, alle ore 5 del mattino e alle ore 19 della sera, ai quali hanno partecipato numerosi devoti e fedeli. Dallo scorso 11 luglio è in svolgimento il solenne novenario in preparazione alla festa che si tiene nella città di Itri, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Appuntamenti importanti a livello spirituale sarà la veglia mariana al santuario, mercoledì 20 luglio, alle ore 20 della sera, con fiaccolata e processione per la strada provinciale della Civita che collega la Civita-Farnese con il luogo di preghiera. Il giorno 21 luglio, solennità della Madonna della Civita dalle 7 del mattino fino alle 19 della sera, celebrazioni di sante messe al Santuario della Civita, con la concelebrazione delle ore 10,30 presieduta dall’arcivescovo Luigi Vari nella chiesa del santuario. Si apre in occasione della festa della Civita la stagione delle sante messe all’aperto e in serata, per dare a tutti i devoti del santuario, soprattutto i diversamente abili di partecipare alle celebrazioni al santuario, anche se un ampio ascensore è messo a disposizione per coloro che non possono salire a piedi il lungo scalone di accesso al santuario. Prevista un’ampia partecipazione di fedeli e devoti in questi giorni di festa al santuario millenario della Civita, il primo al mondo intitolato, nel 1491 all’Immacolata Concezione. Santuario visitata da numerosi santi e beati e anche da due pontefici: Papa Pio IX il 10 febbraio del 1849 e Giovanni Paolo II il 25 giugno del 1989. “I devoti del santuario, salute permettendo, da 3 anni attendono la visita di Papa Francesco -ricorda padre Rungi – cosa che conservano nel cuore ed attendono con ansia e speranza”. Per il 21 e 22 luglio la festa si svolge anche nella città di Itri con varie celebrazioni di messe e processioni con il busto argenteo della Madonna della Civita con eventi culturali, ricreativi e folkloristici e il giorno 22 con la messa solenne delle ore 9,30 presieduta dall’arcivescovo Vari e la successiva processione sempre guidata dal pastore della chiesa locale, particolarmente devoto della Madonna della Civita, alla quale il Santo Padre ha affidato il suo ministero episcopale nella diocesi di Gaeta. Una devozione ed attenzione verso il santuario con il potenziamento delle opere annesse al luogo di culto, quali la casa di accoglienza Pio IX e il nascente centro di spiritualità e di pastorale diocesana dedicato al Giovanni Paolo II. Intanto in questi giorni è stato pubblicato un numero speciale del bollettino de “La Madonna della Civita”, ripreso lo scorso anno, dopo vari anni di sospensione, ed affidato alla responsabilità dei passionisti, sotto la guida di padre Antonio Rungi.