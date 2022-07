Per uno sviluppo dell’ambiente anche idrico del Matese.

(di Giuseppe Pace) MATESE L’interno della Campania e del Molise ha un notevole serbatoio d’acqua da pter meglio utilizzare per il futuro. Il fiume Volturno con i suoi affluenti principali (Lete, Sava, Torano, Titerno, Calore, Isclero, San Bartolomeo, RivoTella) ha una portata media di 83 mc/sec, un bacino idrografico di 5.550 kmq per una lunghezza da Rocchetta al Volturno a Castel Volturno di 175 km. In primavera e in autunno ha frequenti piene che bisogna usare per le secche estive con minibacini e casse di colmata. Dei massicci montuosi calcari meridionali, il Matese, è ricco di tante cose, ma sicuramente il tesoro idrico che racchiede è notevole, pure se sottostimato e sottoutilizzato. L’acqua zampilla ancora, nonostante il caldo di quest’estate torrida, dalle tante fontane di Piedimonte M., più ancora di Bojano, dove le rive cittadine del Biferno sono state ricostruite bene con muretti di pietre a secco lungo le strade cittadine con soste attrezzate. All’oasi francescana di San Pasquale di Piedimonte Matese, invece, appare con più evidenza l’importanza dell’acqua, che è una molecola polimerica con il legame a idrogeno o legame della vita. La Terra poteva essere appellata meglio come Acqua poiché il 71% della sua copertura è di acqua come soluzione che disseta l’uomo e gli altri animali nonché i vegetali e nell’equilibrio del ciclo idrosferico è regolato dai tempi delle glaciazioni e interglaciazioni. L’acqua potabile è soltanto una piccolissima parte del totale idrico terrestre. L’acqua dolce in superficie nei laghi e nei fiumi rappresenta solo una quantità irrisoria delle riserve idriche disponibili. Infatti, l’acqua dolce è distribuita tra: Ghiacciai, 68,7%, pari al 2% di tutta l’acqua presente sulla Terra; Acque sotterranee, 30,1%; Permafrost, ovvero l’acqua ghiacciata da più di 2 anni, 0,8%; Superficie e atmosfera, 0,4%. Solo il 2,5% dell’acqua sul pianeta Terra è dolce, pari a 35,2 milioni di chilometri cubi, distribuita a sua volta tra laghi, fiumi e non solo. Nello specifico, sulla Terra sono presenti vari tipi di ambienti d’acqua dolce, intesi come ecosistemi dominati da questo tipo di acqua che permette la vita a vari organismi animali e vegetali. Del Matese, posto nel Mezzogiorno italiano, per migliorare l’ambiente umano, può essere sviluppato l’ambiente idrico insieme a quello economico, sociale, artistico, culturale. L’ambiente umano del Mezzogiorno e del Matese ha un reddito medio pro capite di solo la metà di quello del settentrione. Non mancano esempi virtuosi d’innovazioni nel’ambiente delle comunità civili matesine. Vediamo degli esempi finalizzati allo sviluppo meridionale con riduzione della ottusa burocrazia. A tutti è capitato di chiedere un semplice certificato anagrafico di stato civile, residenza, cittadinanza, aire, ecc. ed attendere non solo tempi biblici d’attesa, ma non di rado viene negato il diritto all’erogazione del servizio con mille scuse tendenti al non fare dell’Ufficio Pubblico, che usa l’ultimo degli impiegati per rispondere che manca questo o quell’altro documento da allegare, spesso ignorando l’autocertificazione immediatamente fattibile. Ma non pochi sanno che lo Stato, o il suo Ente Locale, è padronale e tratta i suoi cittadini come sudditi ubbidienti che non protestano mai perché hanno timore del potente di turno? Invece qualcosa di positivo per la riduzione della burocrazia si muove. A San Lorenzello, comune del Sannio beneventano, apprendo con grande piacere già da oggi che “ I cittadini potranno dal 30 giugno c. a., grazie alla convenzione tra Comune e Federazione Italiana Tabaccai, richiedere certificati di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile e di famiglia, convivenza, Aire, unione civile al più vicino tabaccaio. Questa si che è una piccola rivoluzione necessaria perché è dalla parte del cittadino e dello Stato padrone, il più e volentieri. I certificati saranno rilasciati anche dalle tabaccherie autorizzate. San Lorenzello si distingue pertanto nell’area sannitica ad essere uno dei pionieri in provincia di Benevento e lo candida verso un percorso di smart city e servizi di qualità sempre più evidente ed operativo. Questo permetterà anche di snellire le procedure burocratiche e funzionalizzare i sistemi ed evitare code negli uffici. I cittadini laurentini potranno infatti, grazie alla convenzione tra Comune e Federazione Italiana Tabaccai, richiedere certificati di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile e di famiglia, convivenza, Aire, unione civile al costo di 2 euro. Altro caso eclatante è stata con l’approvazione del 27 giugno scorso la richiesta di avvio dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) presso il Foscolo di Teano e Sparanise che, nei prossimi giorni, avvierà una fondazione con altri partner istituzionali. “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”, certamente è un’innovazione utile per migliorare il sistema scolastico italiano che soffre di una burocratizzazione notevole con lo scaricabarile di responsabilità pubbliche. Quando arriveremo ad avere una scuola libera dove il cittadino possa scegliere anche il docente disciplinare così come in gran parte avviene per la scelta del medico, ecc.. Altro caso da rimboccarsi le maniche è quello della nuova maggioranza comunale di Piedimonte Matese. La sua partenza è irta di distinguo della vigile opposizione, ma fa lasua parte prevista dalla Democrazia, chè è la peggiore forma di governo, ma non se ne conoscono di migliori, parafrasando la ricca letteratura in merito. Dapprima parte con l’ostacolare la realizzazione di un’isola ecologica moderna o discarica, che tenta di risolvere l’annoso problema nazionale del rifiuto del rifiuto, poi si punta ad ostacolare anche una SPA senza costo per i cittadini e tendente a migliorare la protezione della risorsa idrica del territorio, che nel Matese ha un grande serbatoio di acque, ma molta si perde per rivoli e rivoli sotterranei oltre che per le condotte colabrodo. E ciò avviene nonostante l’Assessore del Comune di Piedimonte, Agostino Navarra, abbia nuovamente precisato (ma i sordi dell’opposizione pretestuosa fanno come alcuni mercanti, gli parli dall’orecchio ed esce dall’altro) che nessuna comunicazione inerente la richiesta di incontro è pervenuta e chiarito in maniera inequivocabile che la delibera di consiglio inerente la creazione della Società Matese SPA, mira ad obiettivi che non prevedono in alcun modo la privatizzazione dell’acqua. È stato dichiarato inoltre, che questa amministrazione riconosce l’acqua come un bene indispensabile per tutti, una risorsa naturale da garantire e preservare con ogni sforzo. A tal proposito da mesi ci stiamo impegnando affinché il gran numero delle perdite della rete idrica cittadina vengano a finire non potendo più tollerare una dispersione di oltre il 50% dell’acqua immessa in rete. Il nostro intento non è la PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA, ma garantire che l’acqua in quanto bene indispensabile, non venga sprecata e che raggiunga le necessità di ogni cittadino”. Certo dire ad un cittadino disinformato, aggiungendo del proprio a piacere, che la maggioranza municipale piedimontese vuole ”privatizzare l’acqua” suscita subito l’alzata delle barricate “anarcoidi” dei facinorosi sui quali alcuni partiti mediante i loro paladini soffiano ad arte nelle trombe della protesta irrazionale. Credo che il compagno di classe piedimontese allarmato, che mi voleva intervistare in W.Sapp “sull’acqua da non privatizzare” non ne conosca il valore speciale, sociale e non aveva un’idea precisa di quanta acqua potrebbe disporre l’ambiente in cui vive, aveva solo la risposta già preconfezionata forse dell’opposizione pretestuosa, in questo caso, non sempre. La scuola di massa, purtroppo, ha notevolmente abbassato la qualità informativa e l’uso dei social, in modo istintivo contribuisce spesso a incrementare un analfabetismo di ritorno. Sul concetto d’ambiente (natura più cultura con il primato della seconda sulla prima da dopo la rivoluzione industriale e dall’illuminismo del XVIII sec.) poi sussistono generalizzazioni e bufale di ogni tipo. Sul media Matese News-Informazione leggo, “A Valle Agricola si vantano di “aver sospeso dei lavori per consentire alle rondini di fare le rondini”. Noi a Castelmontone siamo molto più avanti! Da una decina d’anni abbiamo bloccato alcuni cantieri pubblici per consentire la nidificazione all’ARCHAEOPTERYX, un genere di dinosauro simile ad un uccello– la nota del già consigliere comunale di minoranza, Geppy Zappulo. E difatti a Valle Agricola era intervenuto sull’argomento il consigliere Beniamino Rega:“A Valle Agricola si sospendono i lavori per consentire alle rondini di fare le rondini. Altre sensibilità“.Salvaguardato il diritto democratico che spetta anche all’opposizione dire cosa vuole fare la maggioranza e poi delineare i motivi del dissenso. Invece, leggendo alcuni media, si deduce che queste due opposizioni gridano spesso a cose fantastiche oppure dicono solo no, no e no, come, ad esempio, dicono che bisogna essere contrari alla privatizzazione dell’acqua. Il lago carsico del Matese è a 1.041 metri di quota con a nord il Monte Miletto di 2050 metri e monte Gallinola di 1923 metri alto nei territori comunali di San Gregorio M. e Castello del M.. Non ha immissari, ma si riempie con acque provenienti dalle sorgenti perenni o quasi, dallo scioglimento nevoso dei monti circostanti. Oggi il lago si trova all’interno del Parco Naturale omonimo, che si estende per 33.326 ha.. Nel suo bacino si raccolgono tutte le acque delle montagne circostanti, derivanti dallo scioglimento delle nevi del Miletto e della Gallinola, secondo la linea di displuvio, e da sorgenti, alcune delle quali sono perenni. In fondo ad esso vi è un serbatoio, che accoglie e smaltisce lentamente i depositi idrici dei monti. Il lago non ha un emissario visibile e degli inghiottitoi carsici, che sono stati isolati, d’estate quasi prosciuga sia per l’acqua asportata dall’Enel, che per la mancanza di pioggia. Per antica tradizione, ma anche perché sperimentato con coloranti si sa che il lago influisce anche sul fiume Biferno in minima parte e per intero e sul fiume Torano. Fino al 1920 gli inghiottitoi, tutti sulla sponda sud del lago, erano lo Scennerato, Caporale e Bufalara. ma furono isolati con 3.600 m. di dighe. Quasi al centro della depressione lacustre esiste uno strato tufaceo vulcanico, eruttato circa 500 mila anni fa dal vulcano di Roccamonfina, misto a strati torbosi e detriti argillosi, che permette l’impermeabilità del lago. Con la scioglimento delle nevi (la canuta testa, scriveva il poeta Ludovico Paterno, con neve che la copre fino a giugno) si ha il massimo volume. L’acqua può occupare più di 5 milioni di mc di superficie, e 15 milioni di mc di volume. Il circuito è di 12 km, che ho percorso insieme con i campeggisti dell’azione cattolica della Diocesi con sede a Piedimonte M. negli anni 1959/62. Il lago Matese abbellisce il paesaggio montano della lunga valle di 8km e larga 2. La estensione e la profondità lacustre è variabile a seconda delle stagioni fino a raggiungere d’inverno i 6,5 kmq. La sua trasformazione avvenne nel 1923 quando vennero chiusi i vari inghiottitoi carsici con delle dighe in terra che isolarono le voragini e permisero la sopraelevazione del livello del lago da 1.008m all’altezza di 1.015m, in modo da poter immagazzinare un volume di oltre 25 milioni di mc., tuttavia la sua quantità di acqua varia con le stagioni, ed è massima durante il periodo dello scioglimento delle nevi e comunque in quello invernale, ed è minima in estate quando la sua superficie di estensione ed il suo volume d’acqua lo riducono molto. Dalla sponda meridionale del Lago Matese per e mezzo di tunnel l’acqua raggiunge il monte Cila; all’estremo delle gallerie si è innestata una condotta forzata che dà vita alle centrali di Val Paterno e di Piedimonte Matese, alla base del Matese. Il Lago di Letino è un bacino dapprima naturale come paleocorso del fiume poi artificiale, costruito nel 1911 per alimentare la centrale idroelettrica di Prata S. nella bassa valle del Lete, dove poco più a sud del castello medievale sta anche lo stabilimento della nota Acqua Lete. Il lago di Letino ha una superficie di 1,2 km², un volume d’acqua di 1 milione di mc e un limite massimo di invaso di 910 metri. Nove volte più capiente d’acqua è il lago artificiale di Gallo Matese le cui acque vengono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica dell’Enel di Capriati al Volturno. Il lago ha una capacità 19 milioni di metri cubi d’acqua. Nonostante il lago che sottrasse fertili terreni ai gallesi il paese si sta letteralmente svuotando di popolazione, meno di 500 attualmente. Ma è negli acquiferi del sottosuolo che possiamo trovare le più importanti riserve di acqua pura e di qualità, pronta all’uso per essere bevuta. Gran parte dell’acqua dolce viene utilizzata per irrigare le coltivazioni: ci vogliono 1300 litri di acqua per ottenere 1kg di grano; 3400 litri per ottenere 1kg di riso; 5000 per ottenere 1kg di formaggio; 16000 litri per ottenere 1kg di carne di manzo. Anche una normale tazzina di caffè richiede un grande quantitativo di acqua per essere prodotta dal processo di coltivazione alla lavorazione, 140 litri. Ancora oggi quasi un miliardo, degli 8 mld di persone non ha accesso all’acqua potabile. Alla resa dei conti, purtroppo solo circa l’1% dell’acqua sulla Terra è potabile, e se non provvediamo a salvaguardare le riserve idriche rimaste, si rischia di perdere un bene essenziale per l’ambiente umano soprattutto. L’acqua potabile non supera l’1% del totale e i numeri ci fanno capire quanto sia indispensabile non sprecarla: L’intera quantità di acqua presente sulla Terra corrisponde a un volume di 1.386.000.000 km cubi. Di questa quasi il 97% è acqua salmastra. Nei laghi e nei fiumi ne troviamo 8.400.000 km cubi, mentre nei ghiacciai se ne trovano ben 29.200.000 km cubi (gran parte presenti nelle regioni polari e in Groenlandia). Dell’acqua potabile totale il 70% è bloccato nel ghiaccio e il 30% si trova a terra in forma accessibile. L’acqua del fiume Lete è stata cantata da me in 10 canti fluviali che non pochi hanno letto e che costituiranno memoria per vincere l’oblio, come un buon libro pure può fare. Il Lete è il fiume dell’oblio, ma l’acqua conserva la memoria ancestrale che si oppone all’oblio causato dalla “Damnatio memoriae” che è una locuzione latina con il significato di “condanna della memoria”. Nel diritto romano, la damnatio memoriae era una pena consistente nella cancellazione di qualsiasi traccia riguardante una determinata persona, come se essa non fosse mai esistita. Chissà se quello che tentano di fare i meridionalisti non piagnoni, di cui ho accennato ad alcuni casi, sarà cancella dagli altri, sospinti e spinti dal “poca favilla gran fiamma asseconda”? Fare subito uno sviluppo ambientale richiede non populismo, né affarismo, ma un cittadino artefice del proprio ambiente come ho delineato nel saggio Canale di Pace, Amazon,libri, it Nel Molise sul Matese vi è il lago recente di Guardiaregia nell’alta valle del Quirino, proprio a nord di monte Mutria e quello precedente del Liscione con una distesa d’acqua di 7,5 kmq e visibile percorrendo la strada Bifernina. Il bacino idrografico sotteso ha un’area di 1043 km² e un volume di oltre 100 mln di mc d’acqua. Il lago, di forma allungata da sud-ovest verso nord-est con un complesso di viadotti che lo rende percorribile con superstrada, più ricco d’acqua è il vicino lago di Occhito esteso 13 kmq e con un volume di 250 mln di mc. Da annotare il Tammaro un non piccolo fiume lungo 78 km e con porta. ta media di 11 mc/sec., che nasce sulla sella di Vinchiaturo tra le montagne del territorio di Sepino in contrada Castelvecchio Tappone, poco lontano dal confine con la Campania, entrando poi in Provincia di BN tra Sassinoro e Santa Croce del Sannio, dove l’Istituto M. Galanti mi invitò a relazionare su Flora e fauna del Sannio nel mentre esponeva la mostra d’arte itinerante sulla Transumanza dello scultore sannita Mario Cavaliere. Dal media Realtà Sannita del13/11/ 2021, leggo, in merito all’intervista fatta al prof. universitario Ing. V. Rosiello (che ha realizzato progetti di reti idriche e di captazioni sorgenti con opere connesse dislocate in Campania, Puglia e Molise, oltre a ricoprire ruoli di consulente in diversi Consorzi di Bonifica e d’ingegnere responsabile della diga di Campolattaro, la cui gestione è affidata all’ASEA, Agenzia in house della Provincia di Benevento: ”ASEA è il Gestore della diga di Campolattaro, che riceve ogni anno dal Concessionario, la Provincia di Benevento, 450mila euro: cosa potrebbe fare ASEA per diventare autosufficiente dal punto di vista economico? Uno dei principali obiettivi è quello di trovare soluzioni impiantistiche incentrate sull’acqua, risorsa energetica di fondamentale importanza, capaci di rendere autosufficiente l’intera gestione della diga. Questo sarà possibile grazie alla realizzazione di impianti idroelettrici per la produzione di energia, da progettare ed eseguire in house. È un obiettivo a breve termine che consentirà l’indipendenza economico-finanziaria della gestione e, nel contempo, libererà risorse dal bilancio della Provincia di Benevento. Di che tipo di impianti parliamo, vista anche la sua consolidata esperienza acquisita nel settore dell’energia da fonti rinnovabili? Sono tre impianti idroelettrici di piccola potenza. Di questi uno, già in fase di progettazione, ed un altro la cui progettazione si avvierà a breve andranno a collocarsi in corrispondenza della diga stessa con l’utilizzazione della portata corrispondente al deflusso minimo vitale da restituire all’alveo del Tammaro a valle della diga. Un altro impianto è in dirittura d’arrivo: la progettazione prevederà la realizzazione di un intervento che riguarda l’adeguamento dell’invaso del torrente Tammarecchia, che sversa le sue acque nel lago di Campolattaro, e anche lì sarà possibile installare un mini impianto idroelettrico. L’adeguamento funzionale dell’invaso Tammarecchia consente, tra l’altro, il raggiungimento di benefici anche a valle per la sua influenza sul fiume Tammaro. Sarà inoltre effettuato l’efficientamento energetico degli edifici esistenti, fino a trasformarli in edifici ZEB, Zero Energy Building, ossia in edifici a energia zero. Si è più volte posta l’attenzione sui dipendenti dell’ASEA, un organico di 19 unità. Quali compiti sono loro assegnati? Presso la Casa di guardia della diga di Campolattaro, nostra sede operativa, oltre al personale adibito all’attività di sorveglianza. Per la diga di Campolattaro, la Regione ha previsto un “Contratto di lago”. Nella fattispecie si tratta di un progetto pilota con regia regionale a medio termine. Il progetto dovrà prevedere necessariamente il completamento di alcune opere infrastrutturali intorno all’invaso, l’attivazione di attività naturalistico-sportive e di attività ricettive, finalizzate ad una più completa valorizzazione del lago. La diga di Campolattaro, dunque, che, secondo le autorizzazioni del Registro Italiano Dighe può raccogliere in tutta sicurezza 85 milioni di metri cubi d’acqua nel suo lago di 7,8 chilometri quadrati di estensione, è una potenziale risorsa strategica per lo sviluppo socio-economico e civile del territorio del Sannio e della intera Campania. vaso di Campolattaro, erano iniziati nel 1981 e furono terminati nel 1993 per un costo complessivo di circa 270 miliardi di lire, di cui circa 52 mld per gli espropri che coinvolsero oltre 1.200 aziende attive nel territorio di Campolattaro e nella Piana di Morcone. La Regione Campania ora annuncia un finanziamento di 480 milioni di euro per realizzare “opere di adduzione e distribuzione delle acque del Tammaro”. Roberto Costanzo, protagonista per molti decenni della vicenda politica del Sannio e della Campania, al vertice della rappresentanza anche nazionale della Coltivatori diretti, parlamentare europeo, oggi, memoria storica del tormentato processo di sviluppo del Mezzogiorno. “Se il Governo ha la reale volontà di realizzare almeno 20 grandi interventi infrastrutturali per il settore idrico entro il 2024, non potrà prescindere dalle progettazioni, in avanzato iter procedurale, redatte dai Consorzi di bonifica ed irrigazione. E’ un parco di soluzioni, che mettiamo a servizio del Paese” conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI. Il maggior numero di attuali progetti interessa l’Emilia Romagna (40) seguita da Toscana e Veneto come evidenziato dall’emergenza idrica in atto; per quanto riguarda il Centro Sud è la Calabria a vantare il maggior numero di progetti sul tappeto. L’investimento previsto per questa prima tranche del Piano Laghetti è quantificato in € 3.252.946.916,00. A corollario degli invasi, perseguendo l’altro e determinante obbiettivo strategico dell’autosufficienza energetica, dovranno essere realizzati 337 impianti fotovoltaici galleggianti (potranno occupare fino al 30% della superficie lacustre) e 76 impianti idroelettrici, capaci di produrre complessivamente oltre 7 milioni di megawattora all’anno. Sono 223 i progetti definitivi ed esecutivi, cioè immediatamente cantierabili, approntati da ANBI e Coldiretti nell’ambito del Piano Laghetti, che punta a realizzare 10.000 invasi medio-piccoli e multifunzionali entro il 2030, in zone collinari e di pianura; i nuovi bacini incrementeranno di oltre il 60% l’attuale capacità complessiva dei 114 serbatoi esistenti e pari a poco più di1 mld di metri cubi, contribuendo ad aumentare, in maniera significativa, l’11% di quantità di pioggia attualmente trattenuta al suolo. La realizzazione dei primi 223 laghetti comporterà nuova occupazione stimata in circa 16.300 unità lavorative ed un incremento di quasi 435.000 ettari nelle superfici irrigabili in tutta Italia, nel solco dell’incremento dall’autosufficienza alimentare, indicato come primario obbiettivo strategico per il Paese. Al Congresso nazionale delle Bonifiche, occasione per i 100 anni ANBI, anche il presidente del Consorzio Bonifica di Piedimonte M.: ecco il progetto del Sannio Alifano. Investimento complessivo da 3miloni e 252mila euro. Al Congresso nazionale delle Bonifiche, occasione per i 100 anni dell’ANBI, anche il presidente del Consorzio Bonifica Sannio Alifano. Occasione è stata quella di studiare nuovi invasi per il rifornimento di risorse idriche in caso di emergenze. Anche il Sannio Alifano, con sede in Piedimonte M., sta presentando un proprio progetto, sul versante casertano, di sostegno al maxi progetto dell’implementazione Diga di Campolattaro. L’opera sul fiume Tammaro, costata alla Cassa per il Mezzogiorno 125 mln di Euro (circa 250 mld in lire 1993), oggi viene utilizzata, grazie alla Società concessionaria citata prima, solo per regolare il deflusso delle acque del Tammaro: per due volte, negli autunni del 2010 e 2015, ha imbrigliato delle vere e proprie “bombe d’acqua” da 10 milioni di metri cubi, la prima, e da 13 milioni, la seconda, che sarebbero precipitati a valle, sulla città capoluogo del Sannio; mentre, d’estate, con il cosiddetto Deflusso Minimo Vitale, ovvero il rilascio programmato della preziosa risorsa nell’alveo del Tammaro, impedisce che vada in secca il fiume Calore (di cui il Tammaro è affluente). Il Volturno è il più lungo fiume dell’Italia meridionale, con una lunghezza di 175 km e un bacino esteso per 5.550 km², e il principale per portata di 82 mq al secondo. Nasce in Molise presso Rocchetta a Volturno, in provincia di Isernia, e attraversa le province di Caserta e Benevento, in Campania, sfociando nel Mar Tirreno presso Castel Volturno. Il fiume Biferno ha una portata media di 20 mc/sec, lungo 85 chilometri da Bojano a Campomarino (CB). Nasce con più sorgenti nel comune di Bojano, una è in località Pietrecadute, a 500 m di quota, dove vi era un tempio pagano e oggi una chiesetta che a ferragosto recita il rito di benedizione dell’acqua. Il biferno si forma dall’unione di svariati corsi d’acqua provenienti dal massiccio calcareo del Matese, il principale dei quali è il fiume Calderari, ingrossandosi ancora poco dopo per la confluenza di altri numerosi torrenti sempre provenienti dai Monti del Matese, che sono un serbatoio sorprendente di un patrimonio idrico di buona qualità, dove eccelle l’Acqua Lete. L’acqua del territorio del comune x e y non è di proprietà di quell’Ente Locale, ma appartiene al demanio pubblico sia pure con oculata Amministrazione Locale. Con la razionalizzazione dell’ambiente idrico del Mezzogiorno e del Sannio che è ricco di acque sotterranee, può iniziare un nuovo sviluppo. La mia visione ecocentrica in Ecologia Umana non nasconde un’impostazione liberale. Il Liberale deve essere per la libertà della persona e dell’impresa. Ma non sopra tutto e tutti. Ma con tutto e tutti. È propositivo, realista e solidale proprio perché è liberale nell’animo. Il problema, oggi, è che la risposta agli errori del neoliberismo è il ritorno autoritario sulla scena del neostatalismo populista, cioè, un ritorno in pompa magna della mano pubblica sprecona. Un guaio per imprese e famiglie, insomma. Vogliamo i modelli Venezuela o Colombia in Italia? Dalla padella nella brace. Una preoccupazione la voglio manifestare al lettore. Gli appalti di grandi opere al nord come al sud stimolano l’appetito degli affaristi senzascrupoli e delle ditte prestanome della malavita organizzata. Anche in Germania il fenomeno, gastronomico-metaforico, è ben presente, ma là come qua non si riesce di ridurre le decine e decine di mld di corruttele, che la Corte dei Conti registra e rende note ogni anno, adesso sono 62mld.