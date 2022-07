Marcella presenta la onlus “Support and Sustain Children”

(Caserta24ore) Gentile direttore, sono Marcella Losco, mi occupo della onlus Support and Sustain Children anche come volontaria internazionale. Gli accadimenti in Ucraina hanno dimostrato che la guerra può essere molto vicina, purtroppo noi operatori siamo abituati a queste terribili immagini che ora occupano la nostra cronaca quotidiana, ma il dolore che si prova è sempre lo stesso. Ora più che mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Ogni mese dal 2013 il nostro Presidente Arianna Martini porta aiuti umanitari a donne, uomini e in particolare bambini, in un campo spontaneo sul confine turco siriano. Molte personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, e non solo, hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto!! Anche il cantautore e sassofonista Enzo Avitabile, grande artista a livello internazionale ci ha regalato la sua arte per raccontare il dramma di milioni di bambini nei campi profughi in Siria di cui ci occupiamo. il 18 luglio il nostro team rientrerà dalla Missione di Luglio, potremmo organizzare un intervista con il nostro Presidente Arianna Martini* per raccontare il nostro lavoro

durante le Missioni e l’orrore che vivono i profughi nei campi dove operiamo. Nell’attesa di risposta vi auguro i miei piu’ cordiali saluti.*