Napoli. Consegna Atrio del Platano e Sala Catasti all’Archivio di Stato.

(Caserta24ore) NAPOLI martedì 19 luglio 2022, ore 11. Nell’ambito dei lavori UNESCO dell’Archivio di Stato di Napoli, inclusi nel Grande Progetto Centro Storico di Napoli, martedì 19 luglio prossimo saranno consegnati e restituiti alla fruizione del pubblico l’Atrio del Platano – che ospita il prezioso ciclo quattrocentesco di storie benedettine di Antonio Solario, detto “Lo Zingaro” – e la sala Catasti, ex sala del Capitolo, dove sono conservati i volumi del catasto onciario di età settecentesca. Qui sono stati riportate alla luce scene bibliche scoperte sui lati corti della sala, che integrano gli affreschi seicenteschi presenti sulla volta, opera del pittore greco Belisario Corenzio. La consegna dell’intero progetto completato è prevista per fine dicembre 2022. Dopo la cerimonia, seguirà una visita alla mostra documentaria “Storie di epidemie – tra terra e mare – nelle carte d’archivio”, realizzata dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura in collaborazione con la Marina Militare italiana per ripercorrere la storia delle epidemie che hanno colpito l’Italia nei secoli e delle misure adottate per contrastarle. La mostra, precedentemente allestita a Procida sulla nave goletta Palinuro, è stata trasferita presso il prestigioso Salone della Sommaria dell’Archivio di Stato di Napoli, dove rimarrà aperta al pubblico gratuitamente fino al 15 settembre. Interverranno: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Anna Maria Buzzi, Direttore Generale Archivi, Luigi La Rocca, Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Gabriele Capone, Soprintendente archivistico e bibliografico della Campania. Concluderà Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania. Modererà Candida Carrino, Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli.