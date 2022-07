Teano/Sparanise.80 alunni del Foscolo partono per fare sport a Torre Sant’Irene e alla Baia delle Sirene

(Caserta245ore) TEANO/SPARANISE Lunedì 18 luglio, 80 alunni del “Foscolo” di Teano e Sparanise partiranno per un viaggio sportivo su “Sport e Benessere” a Tropea, a Torre di Sant’Irene e alla Baia delle Sirene. Il progetto “Sport e Benessere ” prevede uno stage gratuito di cinque giorni con pernottamento, pensione completa e avviamento alla pratica sportiva a spese della scuola. I cinque moduli formativi sullo sport, gli alunni del Foscolo li seguiranno presso il Fruit Village a Torre Sant’Irene a Tropea e alla Baia delle Sirene a Briatico in Calabria dal 18 luglio al 22 luglio 2022. Gli alunni del Foscolo saranno accompagnati dai docenti tutor professori D’Amico Modesta, Aulicino Filomena, Timpani Angela, Massimo Monfreda e Pietro Pellegrino. Sono numerose le attività in programma: animazione, calcio, nuoto, beach volley, canottaggio, vela, escursionismo. L’hotel, che fa parte della catena alberghiera “Fruit Village”, si trova a 10 Km da Tropea e gode del magnifico panorama del promontorio di Sant`Irene sullo scoglio della Galera, uno dei luoghi più suggestivi dell`intera costa calabrese. La spiaggia, di sabbia bianca, si trova a 200 mt dall’albergo ed è raggiungibile a piedi attraverso un viale panoramico che digrada verso il mare. Il Villaggio è diviso in due livelli di altezza e in due punti di accoglienza: la Torre di Sant’Irene e la Baia delle Sirene. Il fitto programma prevede per lunedì 18 luglio la partenza alle ore 6.00 delle due sedi della scuola e l’arrivo al Villaggio Sant’Irene e alla Baia delle sirene per ora di pranzo. Dopo pranzo incontro con i cinue tutor e i cinque tecnici sportivi ed inizio attività sportiva tre ore. Altre 30 ore di attività sportiva si terranno nei giorni seguenti con un calendario rigoroso: ore 8.00 sveglia, ore 8.30 prima colazione, ore 9.00 inizio delle lezioni teoriche e delle attività pratiche sportive (3 ore), ore 13.00 pranzo in Hotel, ore 14.30 -15.30 relax, ore 15.30 ripresa delle attività sportive di Tennis, Basket, calcio, pallavolo, beach volley, piscina, canottaggio, vela ecc. per 3 ore, fino alle ore 19.30, alle ore 20.30 la cena, alle ore 21.30 l’animazione serale, con balli, giochi e discoteca. “ Il viaggio a Tropea, spiega il preside del Foscolo Paolo Mesolella, segue quello di qualche giorno quello a Ischia, dove altri 70 dei nostri alunni hanno partecipato ad un progetto ambientale per vivere un’estate all’insegna dello sport e della natura. I viaggi, ai quali hanno partecipato complessivamente 150 alunni, sono stati possibili grazie all’approvazione di un nostro progetto da parte del Ministero. Il progetto è quello relativo alla nota ministeriale prot. n° 9707 del 27/04/2021 “PON “Per la Scuola” 2014-2020 ed è stato finanziato per un importo di circa 70 mila euro”.