Costume e società. Le janare e la leggenda di Erodiate

Le Janare sono streghe che hanno origine nelle campagne di Benevento, del Sannio e del Casertano. Nascere la notte di Natale per le credenze antiche del posto, comportava che il bambino, se maschietto potesse diventare “lupo mannaro” se femminuccia una “ianara”. Le ianare hanno poteri magici che traggono la loro origine nei culti inferi romani: “dianare” infatti erano le adoratrici di Diana e ianuarie le creature che insidiavano di notte le porte delle case. Un misticismo di superstizione e religione attribuiva alle persone nate la notte di Natale la proprietà innata di abbandonare il proprio corpo e svolazzare liberamente per le case del paese. La storia della Ianara dice che queste streghette di giorno sono donne normali e che di notte si rimpiccioliscano. Arrivate nella casa giungono alla porta della camera da letto ed entrano; una volta entrate, la Ianara va a posarsi sullo stomaco della persona che dorme, facendola sentire soffocata. I rimedi erano fantasiosi: si diceva che lasciare una scopa sull’uscio della porta della stanza da letto impediva alla ianara di entrare, perché avrebbe dovuto contare ad uno ad uno i fili della scopa. Poiché i fili sono molti, perde sempre il conto e ricomincia daccapo; continua così finchè non arriva l’alba e allora è costretta ad andarsene. Oppure bisognava mettere davanti all’uscio di casa del rosmarino, ginepro, alloro e ulivo benedetto, oppure dell’aglio come antidoto contro i malefici. La leggenda, in realtà, è stata inventata per nascondere “le grandi mangiate” che si facevano la sera e che la notte provocavano soffocamento e senso di oppressione in prossimità della zona addominale.

La leggenda diceva che era possibile individuare una ianara alla messa della notte di Natale. Se un fedele aveva in tasca del grano raccolto la “Notte delle Streghe” che avveniva sei mesi durante la notte di San Giovanni, la ianara non poteva uscire dalla chiesa prima di questa persona. Quindi bastava restare in chiesa: le persone che si attardavano sarebbero state tutte potenziali ianare.



Erodiade affrescata da Masolino da Panicale nel Battistero di Castiglione Olona, 1435. Foto diWikipedia



Chi era accusata di essere strega ianare veniva relegata nelle campagne dal Cristianesimo, venivano tenute lontano dalla comunità e in alcuni casi accusate di eresia e bruciate vive come S. Giovanna D’Arco.

Ma l’origine delle streghe è molto più antica Salomè la principessa giudaica, figlia di Erodiade e di Erode Filippo è protagonista di un episodio narrato nel Vangelo di Marco 6,17–28 e nel Vangelo di Matteo 14,3–11, che ha come protagonisti lei e san Giovanni Battista. Nei due Vangeli non viene fatto il suo nome, riportato solo da Giuseppe Flavio nelle Antichità giudaiche XVIII, 136–137. Erodiade abbandonò il marito e andò a convivere con il cognato Erode Antipa. San Giovanni Battista condannò pubblicamente la condotta dello zio di Salomè; il re allora lo fece prima imprigionare, poi, per compiacere la bella figlia di Erodiade, che aveva ballato ad un banchetto, lo fece decapitare. Le credenze antiche riportano che pentita divenne una strega condannata a vagare sulle cime delle piante di noce dove è possibile avvistarla la notte di San Giovanni, tra il 23 e 24 giugno.