Salerno. Riccardo Muti ospite del Festival Segreti d’Autore.

(Caserta24ore) SESSA CILENTO (SA) “La musica dell’universo- Ruggero Cappuccio dialoga con Riccardo Muti”. È questo il titolo dell’anteprima di prestigio della dodicesima edizione del Festival “Segreti d’Autore”, in programma Il 25 luglio alle 20.30 nel suggestivo scenario di Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento (Sa), con l’intervento istituzionale del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un appuntamento da non perdere, sul filo dei ricordi e delle emozioni, per ripercorrere la carriera del più famoso direttore d’orchestra e conoscere nel dettaglio il suo impegno a favore delle giovani generazioni di musicisti. Un’attività che trova la sua massima espressione nell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che è composta da strumentisti under 30 provenienti da ogni parte del mondo. Intervallato dalle letture dell’attore Claudio Di Palma, l’evento cilentano sarà anche l’occasione per affrontare il tema, quanto mai attuale, della musica come strumento di pacificazione tra i popoli e di crescita culturale e spirituale. Al Maestro Muti verrà consegnato nel corso della serata il premio “Segreti d’Autore 2022”, un’opera bronzea dell’artista Mimmo Paladino. L’ingresso è gratuito e su prenotazione del posto, come per tutti gli eventi di “Segreti d’Autore”, festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, riconosciuto dal Ministero della Cultura e finanziato dalla Regione Campania, con Sessa Cilento comune capofila della manifestazione e la collaborazione della Provincia di Salerno.