Trenta anni il giudice Paolo Borsellino fu lasciato assassinare dalla Mafia

L’attentato, passato alla Storia come la strage di D’Amelio a Palermo. La Mafia intercetto le telefonate del giudice alla madre ed una FIAT 126 imbottita di esplosivo, che era parcheggiata proprio davanti al portone d’ingresso della casa dell’anziana madre. L’eco del boato si sentì in tutta Palermo e cominciarono a convergere sul posto le ambulanze, i mezzi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. I primi giunti sul posto stentavano a credere ai propri occhi. In quello scenario da apocalisse, i primi soccorritori trovarono una ventina di automobili che, avvolte dalle fiamme, bruciavano, e resti umani sull’asfalto.



Sventrato alla base era l’edificio in cui era diretto Borsellino. Quarantacinque giorni prima, Cosa Nostra aveva ucciso Giovanni Falconi facendo saltare in aria un tratto di A29, l’autostrada per Palermo, all’altezza dello svincolo per Capaci.

Dopo tanti anni ancora oggi non sono chiare le connivenze che hanno portato la Mafia ad ucciderlo.