Positano. Si chiude la rassegna Positano Mare, Sole e Cultura

“Positano Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria presieduta da Aldo Grasso e organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, con il Comune di Positano e con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, quest’anno dedicata al tema “Il tempo meraviglioso”, cala il sipario sulla sua XXX edizione con una serata dal tema “Il tempo del racconto”.

Venerdì 22 luglio (ore 21 – Covo dei Saraceni) Paolo Borzacchiello autore con Elisa Sednaoui di Nessuno può farti star male senza il tuo permesso (Mondadori) e Diego Passoni autore di Isola (Mondadori) racconteranno frammenti di vite all’apparenza ordinarie, svelandone l’umanissima straordinarietà.

Con Nessuno può farti star male senza il tuo permesso, Paolo Borzacchiello ci accompagna alla scoperta di Elisa e Paolo, due ragazzi alle prese con la difficile gestione delle emozioni e del rapporto con gli altri. Un libro speciale: mentre lo leggi ti aiuta a stare meglio, a superare alcune convinzioni che spesso rendono le cose più complicate di quel che sono, a trovare dentro di te le risorse per affrontare le sfide quotidiane. È un libro magico, pensato per te, per farti divertire e star bene: tu leggilo, leggilo e basta.

All’ombra dei nuovi grattacieli scintillanti del quartiere Isola di Milano ancora resiste una vecchia casa di ringhiera. E con lei resistono i suoi abitanti: Italo e Bambina, una coppia di anziani che da sempre vive nel piccolo bilocale al secondo piano; Pietro, che ha lasciato il lavoro di rappresentante farmaceutico per aprire un negozio di fiori; Kalinda, di ritorno a Milano dopo anni in giro per il mondo a cercare la sua strada. E ancora le amiche Patty e Lola, Marco e Angela del bar Lucky, e Lucía, (angelo) custode del condominio. Vite che scorrono più o meno tranquille, fino a quando nel palazzo accade qualcosa di misterioso. Diego Passoni sorprende con un romanzo caleidoscopico, e oltre ai personaggi che la popolano, ci racconta di lei, Milano, città operosa e ipercompetitiva, con le sue mille luci e altrettante ombre.