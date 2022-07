Caianello. Inaugurazione un nuovo Maxistore al Centro Commerciale “Vento Forte” all’ingresso autostrada A1

Lo fa il gruppo campano Multicedi che sta investendo nel sud Italia. L’apertura tra il 22 e il 23 luglio è di 3 nuovi punti vendita a insegna Decò, tra Potenza, Benevento e per l’appunto Caianello. I tre punti di vendita vantano una superficie che varia tra i 1000 e i 1600 metri quadri e offriranno, come gli altri presenti nel territorio nazionale, dalle 10 alle 15mila referenze, capaci di garantire freschezza, qualità e grande convenienza. Continua, inoltre, anche nelle nuove aperture del gruppo campano l’impegno per l’ambiente: i tre punti di vendita saranno dotati di ecocompattatori Coripet, che premieranno con una scontistica loro riservata i cittadini e clienti che sceglieranno di usarli per conferire bottiglie e flaconi in PET.



I nuovi punti di vendita contribuiranno a creare occupazione nel territorio, nelle provincie interessate dalle aperture sono state previste infatti oltre 100 assunzioni.

“Oggi è un giorno particolarmente importante per la nostra azienda – commenta Antonio Pirozzi, direttore vendite Multicedi –, che dimostra la capacità dei nostri team di lavoro di gestire con qualità uno sviluppo sempre più intenso e mirato su molteplici territori. Alle spalle abbiamo dei marchi-insegna importanti, riconosciuti e capaci di proporsi sul mercato in più località e regioni, portando con sé un’offerta commerciale tarata sulla convenienza e sui bisogni reali dei clienti del territorio”.

La Multicedi sino dal 1993 è a Pastorano (Caserta) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, oggi è una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Gli ultimi dati Nielsen – GNLC di febbraio 2022 – registrano per Multicedi una quota di mercato Italia dell’1,1% (Iper+Super+Libero Servizio+Discount), mentre in Campania si registra un 14,3%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. Nel 2021, ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di euro attraverso i circa 400 punti di vendita, con Decò e i 4 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà e SeBón. Il Gruppo impiega attualmente 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, ha dato vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l’insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.