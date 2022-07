Giuliano. Legambiente a Lago Patria per monitorare la salute dei laghi campani

Fa tappa in Campania Goletta dei Laghi 2022 la campagna estiva di Legambiente per monitorare lo stato di salute delle acque interne, denunciarne le criticità e promuovere esempi virtuosi di gestione e sostenibilità

Arriva in Campania la Goletta dei Laghi 2022, la campagna estiva di Legambiente per monitorare lo stato di salute delle acque interne, denunciarne le criticità e promuovere esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Appuntamento, venerdì 22 luglio, alle ore 11.00, presso il Lago Patria, in via Spasaro terra d’Attico Giugliano (Na). In occasione della Goletta dei Laghi, Legambiente promuove un flash mob con lo striscione “Non ci fermeremo mai!” per porre ancora una volta i riflettori sulla tutela dei nostri laghi e presentai risultati delle analisi microbiologiche effettuate sulle acque dei laghi Patria, D’Averno e Fusaro nella provincia di Napoli e del Lago Matese nella provincia di Caserta.

Saranno presenti: Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania; Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano in Campania; Giovanni Sabatino, presidente della Riserva naturale foce Volturno; Sergio Bravi, circolo Legambiente Giugliano; Francesco Esposito, comitato Scientifico Legambiente Campania; Anna Savarese, vicesindaco di Giugliano.

Scarichi non depurati e inquinanti, incuria e inquinamento da microplastiche, cementificazione e captazione delle acque sono, ancora una volta, i temi al centro di Goletta dei Laghi, che da 17 anni monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne denuncia le criticità, promuovendo al contempo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Partner di Goletta dei Laghi 2022 sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner è il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.