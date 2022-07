Salerno. Arriva Muti a Segreti d’autore

(Caserta24ore) SALERNO E’ boom di prenotazioni per l’appuntamento con Riccardo Muti a “Segreti

d’Autore”. Il famoso direttore d’orchestra dialogherà con Ruggero Cappuccio, ideatore del Festival cilentano diretto da Nadia Baldi, sul tema “La musica dell’universo”. L’anteprima di prestigio aprirà lunedì alle 20.30, nello spazio antistante palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento (Sa), la dodicesima edizione dell’attesa manifestazione, con gli interventi istituzionali del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, e del sindaco di Sessa Cilento, Gerardo Botti. Un appuntamento sul filo delle emozioni, dove i ricordi della carriera del Maestro, tra gli italiani più conosciuti nel mondo, saranno l’occasione per parlare anche del suo impegno a favore dei

giovani musicisti e del ruolo che la musica può esercitare come strumento di pacificazione tra i popoli e di crescita sociale e spirituale. A conclusione dell’evento, Intervallato dalle evocative letture dell’attore Claudio Di Palma, sarà consegnato a Riccardo Muti il premio “Segreti d’Autore 2022”, un’opera dell’artista Mimmo Paladino. Il Festival è riconosciuto dal Ministero della Cultura e finanziato dalla Regione Campania, con Sessa Cilento comune capofila della manifestazione e la collaborazione della Provincia di Salerno.