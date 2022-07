La guerra di Putin al centro del nuovo numero di Rivista di Politica

(Caserta24ore) Esce in eBook per Rubbettino un saggio di Sofia Ventura dedicato a uno dei personaggio più discussi del nuovo millennio: Volodymyr Zelensky. Il fascicolo ha come titolo “La guerra di Putin: cause, dinamiche, conseguenze”. Molti i saggi pubblicati e tutti di grande interesse tra i quali si segnala un interessante testo della politologa Sofia Ventura, “Come nasce un leader. Volodymyr Zelensky da attore-presidente a eroe nazionale”, che può essere acquistato anche come ebook su tutte le piattaforme digitali.

Gli articoli presenti offrono una pluralità di voci e di opinioni ma concordano sostanzialmente sulle ragioni della guerra, espresse con chiarezza dal direttore Campi nel suo editoriale: «Lo scoppio di un conflitto armato non può essere ricondotto al fatalismo, al mancato controllo degli eventi e dei fattori di crisi, ad una reazione spropositata ad una provocazione avvertita soggettivamente come intollerabile, ma ad una scelta consapevole: volontà politica e calcolo d’interessi, magari smodata la prima e del tutto sbagliato il secondo. La guerra in Europa l’ha dunque voluta la Russia, facendola peraltro precedere da molti segnali inequivoci»

«Resta ovviamente da comprendere il perché esatto e profondo di questa decisione estrema – continua Campi – che ha gettato il mondo nel pericolo e nel caos economico-energetico.

Il senso di minaccia provato da una potenza nucleare e l’obiettivo ideologico di ripulire l’Ucraina dai nazisti lasciano il tempo che trovano: sono propaganda alla quale non pochi tuttavia hanno abboccato anche in Europa. Nemmeno si può credere ad una guerra espansionistica su base territoriale: non si può occupare e poi governare un territorio vasto come l’Ucraina, avendo per di più contro la maggioranza assoluta della popolazione. Resterebbe la motivazione nazionalistica: proteggere i russofoni ovunque si trovino. Ma anche questa appare una scusa, come lo era per l’hitlerismo la difesa delle comunità germaniche fuori dal Reich.

Appaiono dunque altri gli obiettivi militari, ma soprattutto politico-strategici, che Putin e la sua cerchia si sono dati: imporre la Russia come potenza nuovamente globale, superando il trentennio frustrante seguito alla fine della Guerra fredda, mai ammessa come una propria sconfitta. Al tempo stesso, lanciare una sorta di crociata anti-occidentale nel nome di un ordine del mondo multipolare. Guerra per procura: sembrerebbe quella che la Russia sta combattendo per conto di tutte quelle potenze “revisionistiche” – dalla Cina all’India – che sembrano condividere quest’obiettivo». Completano il fascicolo un dossier su Walter Bagehot, un approfondimento su Carrol Quigley, un saggio di Gennaro Sangiuliano sulla Germania del dopo Merkel e uno di Andrea Frangioni su François Furet e il 1989.