Caiazzo. E’ ritornata la Maddalena

(Dante IAGROSSI) CAIAZZO. Dopo due anni di sospensione, a causa delle restrizioni imposte dalla malattia pandemica, finalmente è ritornata nei giorni 22, 23 e 24 luglio, la Fiera della Maddalena a Caiazzo; evento molto importante per il paese e dintorni. Essa risale agli inizi dell’era cristiana, quando la Diocesi di Caiazzo comprendeva ben trentasei casali, poi raggruppati in vari comuni: Alvignano, Ruviano, Formicola, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Pontelatone, Liberi, Baia e Latina. Allora la Chiesa ed i Signori di Caiazzo fissarono per il 22 luglio, festa della venerata Maria Maddalena, la riscossione di tasse e la consegna dei raccolti. Quindi, qualche giorno prima, venivano dai casali, fittuari e coloni a piedi, guidando carri di derrate e bestiame. Con il tempo la manifestazione si è radicalmente trasformata, ospitando molti stand non solo di carattere agricolo, ma anche industriale, con prodotti tecnologici, oggettistica, ricami e prodotti tipici locali, provenienti anche da fuori regione. Particolarmente frequentati i punti di ristori con tavolI. L’edizione di quest’anno, oltre ad avere una zona di giochi per bambini, ospitata nei giardini pubblici, ha visto gli interventi divertenti e coinvolgenti di artisti di strada.

All’interno della Chiesa sconsacrata dell’Annunziata, esposizioni di quadri suggestivi e colorati di Pierina su soggetti agricoli, foto originali ed evocative di Damiano Derrico, oltre all’esposizione di moltissime licenze commerciali per negozi dal dopoguerra in poi.

Grazie all’aiuto della Regione Campania, la festa si è allargata ad altri cinque comuni, con la partecipazione di noti artisti: Piana di Monte Verna, con Peppe Iodice, Amorosi, con Monica Sarnelli, Castel Campagnano, con Enzo Gragnaniello, Ruviano, con La Paranza di Romeo Barbaro, Puglianiello, con Mario Maglione & Friends. La partecipazione popolare è stata notevole, fino a tarda ora, buona occasione di svago e di incontri. Da lamentare però l’uso assai limitato di mascherine protettive anche all’interno di negozi. Purtroppo in paese nelle ultime settimane era stato superato il centinaio di casi di contagio.