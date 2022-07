Coronavirus. Dalla Spagna il nuovo vaccino aggiornato

L’azienda farmaceutica spagnola Hipra ha già tutto pronto per produrre, commercializzare e distribuire il primo vaccino spagnolo contro il coronavirus aggiornato alle varianti, manca solo l’autorizzazione dell’Agenzia europea per il farmaco.

Hipra sta già negoziando con Bruxelles l’acquisto di dosi e, questo martedì, ha presentato al pubblico le caratteristiche del suo farmaco. Aspira a servire a rafforzare la protezione degli anziani e di altre persone immunodepresse.





Qual è la tecnologia del vaccino di Hipra?

Hipra ha sviluppato un vaccino contro il COVID-19 basato su tecnologie già note e utilizzate per altre malattie. Il laboratorio ha preferito “non utilizzare nuove sostanze per cercare un ambiente di sicurezza più conosciuto”, come ha spiegato il Direttore della Ricerca e Sviluppo (R&D) dell’azienda, Elia Torroella. È un vaccino bivalente (doppia valenza) e proteina ricombinante (cioè prodotta in laboratorio). Inoltre, per aumentare la risposta immunitaria, una sostanza chiamata adiuvante viene utilizzata “ampiamente” utilizzata in altri vaccini di questo secolo in Europa, ha specificato Torroella. Tutto ciò consente ai costi di produzione di essere inferiori a quelli dei nuovi vaccini mRNA. Così, durante la presentazione del progetto, si sono ripetuti i confronti con altri farmaci: epatite B, herpes zoster, meningococco… “Oggi sappiamo che i vaccini ricombinanti sono sicuri e hanno meno effetti collaterali”, ha commentato Ángel Gil de Miguel, Professore di Medina Preventiva e Salute Pubblica presso l’Università Rey Juan Carlos (URJC). Per questo, la segretaria della Società Spagnola di Immunologia, Carmen Cámara, ha confidato che la “paura della novità” che può persistere in una parte della popolazione possa essere “superata” . Il vaccino di Hipra ha dimostrato di generare più anticorpi neutralizzanti per tutte le varianti a partire da sei mesi dopo l’iniezione di richiamo, rispetto a Comirnaty di Pfizer, sulla base di studi clinici che hanno coinvolto 167 persone. “Siamo in grado di mantenere l’immunità più a lungo (…) Almeno fino a sei mesi stiamo vedendo livelli più alti”, ha evidenziato Torroella. Inoltre, è stato precedentemente dimostrato che mostrava un’efficacia superiore contro Pfizer a tre mesi per le varianti beta, delta, omicron BA.1 e BA.2; ea due settimane per beta, omicron BA.1 e BA.2, secondo lo studio con rispettivamente 120 e 754 persone.

Conviene ricevere con due diversi vaccini?

Uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità Carlos III -CombiVacs- è stato il primo a verificare che vaccinare con due dosi di tecnologia diversa genera una maggiore risposta degli anticorpi e dell’immunità dei linfociti B. I suoi primi dati sono stati ratificati nei mesi successivi e, oggi, si presume che sia particolarmente conveniente contro malattie gravi. In questo senso, l’immunologa Carmen Cámara ha affermato che somministrare più volte lo stesso vaccino è come “chiamare sempre gli stessi soldati” contro il coronavirus. “Abbiamo molti battaglioni nel sistema immunitario e chiamiamo sempre i paracadutisti. Sono fantastici e funzionano benissimo la prima volta. La seconda volta, ancora meglio perché hanno imparato. Alla terza volta sono stanchi e si chiedono perché gli altri non vanno”, ha proseguito. ‘Miscelando’ i vaccini, rispettando i tempi tra le dosi, è possibile attivare “altri linfociti che fino ad ora non abbiamo utilizzato”. Perché la sua efficacia viene verificata solo come booster? L’azienda farmaceutica ha organizzato i suoi studi clinici quando erano già iniziate le campagne di vaccinazione in Europa. Nella prima fase potrebbe essere testato come primo vaccino contro il COVID-19, ma presto (dalla fase IIb) è stato difficile trovare cittadini nel continente a cui non fosse già somministrata almeno una dose. In questo modo, d’ora in poi l’azienda ha optato per lo sviluppo di un vaccino che fungesse da booster per quelli già sul mercato e ha scelto il siero Comirnaty di Pfizer, “un punto di riferimento in Europa”, per effettuare gli studi comparativi. Previene completamente l’infezione? Il vaccino Hipra inoltre non previene l’infezione da coronavirus al 100%, perché non è “sterilizzante”. Sebbene il rischio di contrarre la malattia sia ridotto, “abbiamo alcuni casi di COVID-19”, ha riconosciuto Torroella, sottolineando che si tratta di “casi asintomatici o lievi”. Allo stesso modo dei vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen, “protegge da casi di infezione moderati o gravi”.

Quando sarà autorizzato?

Il vaccino spagnolo Hipra non è ancora autorizzato dall’Agenzia europea per il farmaco (EMA) e, quindi, nemmeno in Spagna. L’azienda spera che possa accadere nei prossimi mesi di “partecipare alla campagna di vaccinazione in autunno, dobbiamo fornire maggiori informazioni all’agenzia europea. Abbiamo avuto un incontro con loro e sappiamo cosa vogliono e lo forniremo”, ha spiegato Torroella. Solo quando l’EMA finalmente approverà il vaccino, il laboratorio potrà aprire la strada anche in America Latina o nel sud-est asiatico.

Come si conserva?

Il vaccino Hipra viene conservato tra i 2 e gli 8 gradi Celsius, il che facilita la logistica dei servizi sanitari. Se approvato, questo sarà un altro vantaggio per l’azienda spagnola rispetto alla tecnologia mRNA di Pfizer e Moderna, che richiedono il congelamento per essere trasportati da un sito all’altro. Quella indicata è una temperatura “di frigorifero come quelle che hanno tutti i centri sanitari”, ha ricordato Ángel Gil de Miguel, professore di Medicina Preventiva e Sanità Pubblica all’Urjc. Per facilitare la somministrazione, l’azienda farmaceutica con sede a Girona sta lavorando per commercializzare il vaccino in fiale monodose in futuro. “Se hai una fiala da dieci dosi, per non sprecare, devi radunare dieci persone in un giorno”, ha illustrato Torroella. Anche questo non può essere una realtà prima dell’inizio del 2023, poiché necessita di una propria autorizzazione. (SOFÍA_SOLER_RTVE)