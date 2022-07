Salerno. All’Arena del Mare serata dedicata a Papa Francesco

(Caserta24ore) SALERNO Venerdì 29 luglio, ore 21.30. Mercoledì 11 maggio 2022, il Santo Padre è stato omaggiato con il Premio Charlot 2022, da 33 anni conferito ai protagonisti dell’umorismo e della comicità. Nel corso dell’udienza generale del mercoledì, la delegazione formata da Claudio Tortora, Gianni Sergio, Leonardo de Amicis e Paolo Logli si è recata da Papa Francesco. Durante l’udienza, Sua Santità ha ricevuto dalle mani di Eugene Chaplin, figlio dell’illustre Charlie Chaplin, la statuetta del grande comico simbolo del Premio Charlot, esclamando: “Questo è il vero Santo Patrono dell’Umorismo!”. Il 29 luglio si festeggerà quel premio conferito al Santo Padre in una serata intitolata “La Santa Allegrezza” in omaggio di una delle canzoni popolari dell’entroterra salernitano che più di qualsiasi altra ha raccontato la coincidenza quasi naturale tra santità e felicità, tra sguardo al cielo e umorismo. La Santa Allegrezza, scritta da Paolo Logli e condotta da Lorena Bianchetti, sarà una festa con grandi ospiti. Punta di diamante sarà la straordinaria partecipazione di Carlo Verdone, seguita da quella del maestro Leonardo de Amicis, che dal palcoscenico di Sanremo si trasferirà su quello salernitano per dirigere l’orchestra Saverio Mercadante. Sul palco si alterneranno Simone Cristicchi, che proporrà i suoi grandi successi e “La Cura” in omaggio a Franco Battiato, Paolo Vallesi, indimenticabile interprete de “La forza della vita”, Amara, autrice di canzoni famosissime come “Che sia benedetta”. E poi Vittoriana de Amicis, Claudia Campagnola, Flo, Piji. Infine, la sorpresa speciale verrà dalla presenza di Riccardo Cocciante che riceverà il Premio Charlot “Grandi Protagonisti dello Spettacolo”. La serata prevede l’intervento di Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai tutta italiana, media partner dell’evento. Sarà una serata sognante, allegra, e divertente, dedicata all’umorismo, come ogni anno, ma ancor più leggera perché dedicata ad un sorriso che nasce da uno sguardo superiore, sereno perché fondato su grandi valori. Ma sarà, contemporaneamente, un’occasione per ascoltare canzoni bellissime, per dedicare un attimo ai pensieri più elevati, e per sorridere con un grandissimo comico. Il tutto, sulle note di una grande orchestra. Per accedere all’Arena del Mare di Salerno per la serata dedicata a Papa Francesco il 29 luglio, bisogna obbligatoriamente ritirare l’invito al botteghino dell’Arena tutti i giorni dal 20 al 29 luglio dalle ore 18.30 alle ore 21.30 fino ad esaurimento posti. La serata inizierà tassativamente alle ore 21.30. Le altre serate del Premio dal 20 al 27 luglio sono ad ingresso normale senza invito, fino ad esaurimento posti.