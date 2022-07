Rocchetta e Croce. Musica medievale al santuario di San Salvatore

(Caserta24ore) ROCCHETTA E CROCE Domenica 31 luglio 2022 a Croce di Rocchetta e Croce, al santuario di san Salvatore di Monte Maggiore, inizio percorso in salita: ore 9.30. partecipazione gratuita per un massimo di 40 partecipanti. Dispositivo FFP2 obbligatorio.

Prenotazione obbligatoria a questo link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYRq2ZOSl76_7anXLwNe0c6GwFGHG4XLKhKBFoeXSzXclUXQ/viewform Il santuario di San Salvatore sul Monte Maggiore è da almeno un millennio luogo di culto e di fede cui gli abitanti del territorio sono fortemente legati tanto da raggiungerlo in pellegrinaggio ogni anno. Però, è anche la più straordinaria e rara testimonianza di monastero fortificato di età normanna, dalla struttura conservata quasi integra. L’evento punta a valorizzare tutto lo straordinario portato del luogo: comprende la camminata in salita al monte (e la discesa), la descrizione naturalistica dell’area, la narrazione storica lungo il percorso, la visita guidata, il laboratorio sul canto liturgico in età normanna e un concerto di musiche sacre in abito e con strumenti copie dell’epoca. Ad organizzare e realizzare l’evento sono Raido Adventure, organizzazione di volontariato formata da giovani casertani impegnati nella tutela del verde e nella valorizzazione dei sentieri, e l’Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” il cui gruppo musicale eseguirà il concerto.Programma completo:

http://vicusmedievalis.altervista.org/31-luglio-2022-ore-9-30/

L’evento è il 2° del ciclo “Medievalia”, cultura del Medioevo (14ma edizione).

Medievalia è parte del programma di “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno”, 29ma edizione

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno è ideato e organizzato dall’ Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” e dall’Associazione Culturale “Francesco Durante”.