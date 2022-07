Migranti: Lampedusa allo stremo

(Caserta24ore) “Se le autorità locali di Lampedusa, sindaco in testa, ribadiscono un giorno sì e l’altro pure di riporre fiducia solo in Matteo Salvini per superare la conduzione di spaventoso degrado in cui è precipitata l’isola, evidentemente un motivo c’è. Lampedusa meriterebbe infatti la medaglia d’oro al valore civile per la capacità di resistere all’ondata di sbarchi di clandestini cui è quotidianamente sottoposta. Il centro d’accoglienza dell’isola è stressato oltre ogni umana misura e l’assenza dello Stato è purtroppo un dato inconfutabile che mette a dura prova la grande umanità della popolazione locale, esposta a rischi e conseguenze di ogni genere, non ultimi quelli di carattere sanitario. Oggi a Salerno sbarcano 387 clandestini a bordo della Ocean Viking, altri 400 arrivano dal Brennero. Una vera e propria invasione da terra e da mare. Il 4 e 5 agosto Matteo Salvini andrà a Lampedusa per mettere la parola fine a una situazione raccapricciante e deplorevole, figlia del lassismo ideologico della Sinistra e di chi la rappresenta in seno alle istituzioni. Per fortuna, il tutto sarà solo un brutto ricordo dopo il 25 settembre”. Così la deputata Pina Castiello, membro dell’esecutivo nazionale della Lega.