Napoli. 13 milioni di euro per l’assistenza agli alunni con disabilità

(Caserta24ore) NAPOLI Disabilità, Grant (Lega) “Grazie a ministro Stefani, oltre 13 milioni di euro per l’assistenza agli alunni con disabilità in Campania” – “Sono oltre 13 milioni di euro quelli destinati grazie all’impegno e al lavoro del ministro per le Disabilità, Erika Stefani, per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Siamo orgogliosi di questo impegno, e delle politiche attuate dalla Lega al governo: ancora una volta dimostriamo con i fatti il nostro impegno a non lasciare indietro nessuno, soprattutto i giovani con disabilità, e le loro famiglie, che vanno sostenute con ogni risorsa possibile”.Lo dichiara il coordinatore della Lega della regione Campania, Valentino Grant.