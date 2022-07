Salerno. Cantalamessa, sbarco migranti conferma fallimento politiche migratorie

(Caserta24ore) SALERNO “Solo una gestione fallimentare delle politiche migratorie poteva condurre l’Italia a questo disastro. Nei primi sette mesi di quest’anno, già sfondato il muro dei 40mila immigrati in Italia: il 38% in più rispetto al 2021. Solo grazie a Salvini, da ministro dell’Interno, era stato possibile azzerarli nel 2019. Dal 2020 ad oggi c’è stata invece un’impennata clamorosa. E così a Salerno sono pronti a sbarcare nelle prossime ora 387 clandestini a bordo della nave Ocean Viking. Mentre i salernitani dovranno farsene carico, come se non avessero già abbastanza guai a partire dalla Sanità, De Luca pensa solo agli amici degli amici. Il Paese spera in Salvini che, con la sua visita a Lampedusa del 4 e 5 agosto, riporterà la Lega al governo per far voltare pagine all’Italia con i decreti sicurezza”.

(Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa).