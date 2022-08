Aversa. Nel carcere arriva Miriam Rigione

(Caserta24ore) AVERSA. Il 2 agosto spettacolo di Miriam Rigione nel carcere di Aversa

Il 2 agosto 2022, alle ore 15:00, è in programma il concerto della cantante napoletana Miriam Rigione, anche attrice, nella Casa di Reclusione di Aversa. Insieme a lei calcherà il palcoscenico anche la giovane Sarah Altieri, che ha riarrangiato alcuni brani famosi. Ogni esibizione sarà accompagnata da ballerine professioniste, che renderanno ancora più suggestiva la rappresentazione. Tra un brano e l’altro sono previsti anche degli intermezzi comici.

A fare da presentatore dell’evento sarà Salvatore Presutto, l’attore che, insieme a Francesco Di Leva, ha affascinato il pubblico italiano nel film “Il sindaco del Rione sanità”.

L’evento nella Casa di reclusione di Aversa, promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello insieme all’associazione ‘Terra mia’, presieduta da Sergio Morra, chiude l’iniziativa ‘Luglio musicale’ organizzata dal Garante negli istituti di pena campani. Il Garante Ciambriello: «Questo è l’ultimo appuntamento di un luglio che ha avuto per protagonista, nelle carceri campane, la musica. Credo fortemente che cantanti, barzellettieri e musicisti possano rendere diversa un’ora per i detenuti. La musica restituisce sogni, emozioni e rinverdisce ricordi. Questi eventi musicali, che abbiamo organizzato a Poggioreale, ad Avellino, a Salerno e oggi a Secondigliano, con la bellissima voce di Andrea Sannino, riprenderanno nelle altre carceri a settembre».