Caivano. Più di un milione per la videosorveglianza

(Caserta24ore) Terra dei Fuochi- “Oltre un milione di euro per la video sorveglianza al comune di Caivano. Un intervento concreto per la “Terra dei Fuochi” fortemente voluto dal sottosegretario leghista alla transizione ecologica Vannia Gava. Un progetto finanziato per aiutare a contrastare la criminalità organizzata. La Lega, ancora una volta, si dimostra forza responsabile che ascolta le istanze dei territori e pragmatizza le richieste degli amministratori locali”. Lo dichiarano i parlamentari della Lega Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa.