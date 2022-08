Castellabate. Come Dante può salvarti la vita

(Caserta24ore) CASTELLABATE Domenica 7 Agosto 2022 alle ore 21:30 presso il Castello dell’Abate andrà in scena lo spettacolo teatrale “Come Dante può salvarti la vita”. Le suggestive e antiche mura del Castello ospiteranno questa performance teatrale che affonda le sue radici nei classici della letteratura. Nell’avvincente gioco agli scacchi con la morte a guidare le mosse del protagonista Antonius Block è la sete di conoscenza, quella stessa sete che Dante ripropone nel suo XXVI Canto della Divina Commedia, che spinse Ulisse ad oltrepassare le Colonne d’Ercole. Un interessante quanto avvincente viaggio nell’arte, nella letteratura, nella storia e nella cultura in generale in cui vi è una certezza soltanto, l’importanza della conoscenza soprattutto nelle criticità attuali perché conoscere fa sempre la differenza. “Il nostro Castello ospiterà un altro evento culturale importante. La nostra programmazione estiva così ricca ed interessante appagherà l’interesse, la curiosità e l’intrattenimento dei tanti turisti e residenti”, afferma il sindaco Marco Rizzo. “Una performance teatrale di alto valore culturale in cui il filo conduttore è la conoscenza, o meglio la sete di conoscenza che guida il protagonista nella scelta delle sue mosse, e da cui dovremmo farci guidare quotidianamente anche nelle più semplici cose. Perché, conoscere fa sempre la differenza”, dichiara l’assessore Luigi Maurano.