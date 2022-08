Somma Vesuviana. Al via la Festa delle Lucerne.

(Caserta24ore) SOMMA VESUVIANA (Na) Al via la Festa delle Lucerne, un evento simile è solo in Perù. Giovedì 4 Agosto alle ore 20 accensione della Lucerna, poi alle ore 21 e 15 accensione nei vicoli che ne saranno ben 10 con 4000 lucerne.

Venerdì 5 Agosto – arrivo della stampa internazionale. Domani – Briefing Stampa, Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III – alle ore 17 alla presenza del sindaco Salvatore Di Sarno, dell’Assessore alla Cultura, Rosalinda Perna, del Presidente dell’Associazione “Festa delle Lucerne”, Mario Maiello, del Presidente dell’Accademia Vesuviana delle Tradizioni Etnostoriche “Biagio Esposito”. Vicoli trasformati in veri gironi danteschi, la luce dolce delle lucerne nel cuore della notte, i prodotti agricoli e i volti della storia nei cortili. Poi il 5 la Madonna della Neve, le donne al buio intoneranno l’Inno!

Arcangelo Rianna (storico studioso della Festa delle Lucerne) : “Le generazioni, adulti, vecchi, donne e bambini partecipano insieme, ad allestire questa festa che identifica da secoli la comunità del Casamale, borgo antico di Somma Vesuviana, nel napoletano”.

“Il vero significato della FESTA DELLA LUCE non festa dei morti; una luce che si rinnova ogni 4 anni e coinvolge tutta la COMUNITA’. E’ la festa della comunità che si riscopre, supera i dissidi che normalmente nascono nella vita di tutti i giorni. Le generazioni, adulti, vecchi, donne e bambini partecipano insieme, ad allestire questa festa che identifica da secoli la comunità del Casamale, borgo antico di Somma Vesuviana, nel napoletano. Gli uomini sono addetti alle strutture, a ripararle e a montarle nei vicoli con l’addobbo delle felci per le strade; le donne puliscono le lucerne le completano con il lucigno e le montano sulle zeppe fissate nei fori delle strutture per accenderle poi la sera; i ragazzi si dedicano a formare le bandierine e le collane di carta colorate.

La festa si svolge nei primi giorni di Agosto (sempre compreso il 5) in onore della Madonna della Neve cui è dedicata la Chiesa Collegiata del borgo a ricordo del miracolo della nevicata che avvenne a Roma tanti secoli fa”. Lo ha affermato Arcangelo Rianna, storico studioso della Festa delle Lucerne di Somma Vesuviana, tra le tradizioni più spettacolari in Italia. Si inizierà questa sera, 4 Agosto, alle ore 20 con l’accensione delle lucerne.

Domani, Venerdì 5 Agosto, arrivo della stampa internazionale. Alle ore 17, Briefing Stampa, in Sala Giunta presso il Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III, a Somma Vesuviana, nel napoletano. Il segno della Rinascita! “Nel 1970 ripresi con un gruppo di amici e con l’aiuto di zi’ Vincenzo Febbraro, il barista del Casamale, l’iniziativa per riorganizzare la “Festa delle Lucerne” che si era interrotta all’inizio degli anni sessanta; la festa era stata ripresa, una prima volta, dopo la guerra, negli anni cinquanta, dal parroco della Collegiata don Armando Giuliano, insieme ad alcuni maestri di festa .

Come accade sempre in queste circostanze ciò risveglio l’interesse di tutto il rione Casamale. Fu necessario – ha continuato Rianna – però porsi subito il problema delle strutture;: tavole, pali, zeppe, lucerne, il tutto sparso nei vari vicoli ove sempre si organizzava questa manifestazione. Infatti secondo una usanza antica erano i vicoli stessi depositari delle proprie strutture. In Via Giudecca nel suppenno dei Secondulfo (detti ‘e Mancini) ritrovammo vecchie lucerne, alcune tavole e poche zeppe. Così pure nel Vico Malacciso nel suppenno della famiglia detta dei Michelangelo; al vico Puntuale ritrovammo sotto il casotto del forno condominiale un cesto con una decina di lucerne piene di cenere, ma ancora buone per l’uso.

Delle strutture poche tavole di legno; il tempo aveva marcito tutto il materiale passato attraverso molte mani. Bisognava perciò ricostruire da zero le strutture nelle forme e misure appropriate. Non avevamo schemi o disegni che potessero aiutarci; solo vaghi ricordi di quando ragazzi ammiravamo affascinati i più grandi, i vecchi e anziani che con pazienza e precisione incrociavano le tavole e le fissavano ai pali di castagno offrendo, alla fine, la magica visione della profondità. Misurammo allora i vicoli diverse volte, riportammo le distanze che dei vari elementi che i vecchi maestri di festa ci indicavano e coi disegni si ottenne una precisa prospettiva, da meraviglia.Ricoprimmo così d’incanto ciò che i maestri di festa realizzavano con gesti elementari, con occhio attento, vigile, una prospettiva precisa che arricchita con le zeppe e le lucerne formava quella visuale di fuga, di profondità, che è poi l’elemento dominante, certo il più affascinante di tutta la festa.

Così ricostruimmo le strutture; i quadrati che inclinandosi formano anche il rombo e i triangoli, i tre simboli tramandatoci della festa. Vi aggiungemmo, come nuovo simbolo, il cerchio , con anelli ricavati da un tavolato di legno truciolato. Non usammo più i legacci di giunchi e ferro filato per fissarli ai pali portanti, ma semplici chiodi, certi di aver riprodotto in chiave più nuova e moderna le strutture che altri ricomponevano con gesti più elementari nei vari vicoli. Mancava ancora un tocco che sembrava di magia per rendere bianca, come la neve, la luce delle lucerne in Via Giudecca; ma per questo ci fu consigliato di spalmare calce viva sulle tavole e l’effetto neve fu magico”.Da questa sera ben 4000 lucerne nei 10 vicoli del Borgo Antico di Somma Vesuviana per la secolare Festa delle Lucerne. Domani 5 Agosto, alle ore 17, il sindaco Salvatore Di Sarno, l’Assessore alla Cultura, Rosalinda Perna, il Presidente dell’Associazione Festa delle Lucerne, Mario Maiello, incontreranno la stampa presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III. In mattinata arriverà a Somma anche la stampa internazionale che sarà presente al briefing di benvenuto alle ore 17, al Comune.“Ecco, tutto era ritornato perfetto, la luce ondulante delle lucerne avrebbe fatto il resto creando quella mobilità, quella luce sempre viva che tanto e diversa dalla luce fredda delle lampade degli addobbi nelle feste patronali, luce anch’essa bella, ma pomposa, distaccata, quasi in disparte dalla gente.Nel vicolo più corto, Vico Zoppo – ha concluso Rianna – la magia dello specchio posto in fondo alla cupola completava e allungava la prospettiva creando quel pizzico di magia davanti al quale lo spettatore resta stupefatto.Riproponemmo anche la “ lucerna a cinque lucigni” simbolo di vanto del Vico Zoppo e tanto cara a zi’ Lucia ‘a Ciccarona (buon’anima!) che si vantava della grandezza della “sua lucerna”per ricordare l’amore e la passione profusa in questa festa dai nostri genitori.

E’ con questo spirito, con la stessa attesa che questa festa rinasce e con la stessa accortezza che ricostruiamo sempre le strutture mancanti, in modo da ampliare l’area di festa con nuove forme ad altri vicoli.Ricostruire e catalogare le strutture, vico per vico, è stato il nostro il tentativo di riportare il tutto da una cultura orale a quella grafica e scritta.

Tanti cambiamenti sono avvenuti negli anni, nuovi simboli, cerchio, esagono, sono stati aggiunti per la richiesta di altri vicoli del quartiere di partecipare direttamente alla festa; studiosi anche esteri hanno aggiunti nuovi significati ma i punti fondamentali restano inalterati. La Lucerne e il lucigno (stoppino) imbevuto di olio che generano la fiammella sono il simboli della sessualità femmina e maschio; la prospettica e il percorso della vita, i simboli che posti uno dietro l’altro dal più grande al più piccolo rappresentano questo percorso che nel tempo si rimpicciolisce. Le scene sono la rappresentazione della vita normale, agreste e contadina, qualcuno ha affermato in qualche scritto che sia la festa dei morti rappresentata dai pupazzi che banchettano in qualche scena davanti al vico; i pupazzi sono comunemente chiamati ‘o signore e ‘a signora e rappresentano la scena con cui si prendono in giro i nobili che prima erano proprietari e vivevano nei quartiere.

Oggi la festa è proposta come RINASCITA, rinascita dopo la notte del covid, rinascita di una comunità che per tanto tempo non ha potuto ritrovarsi insieme nemmeno in chiesa a pregare”.

Questa sera alle ore 20 l'accensione della Lucerna, domani alle ore 20 la Madonna della Neve con il canto delle donne dai tetti del Borgo Antico. Alle ore 21 e 15 lucerne accese nei vicoli con giochi di specchi, scene vive e scene morte.Saranno ben 4000 le lucerne accese e 10 i vicoli vestiti a festa come : vicolo Coppola, Malacciso, Puntuale, Cuonzolo, Torre, Zoppo, Giudecca, Piccioli, Lentini, Perzechiello. Le lucerne verranno sistemate su installazioni disposte per l'intera lunghezza delle strade e di varie forme geometriche. Quattro saranno invece le porte d'accesso al borgo con gli artisti locali che con i cittadini saranno impegnati nell'allestimento.I vicoli diventeranno gironi danteschi, le sagome dei visitatori anime riflesse sulle antiche mura.La Festa delle Lucerne è un rito che si ripete da secoli, ogni 4 anni, solo a Somma Vesuviana, nel napoletano. Una tradizione popolare che vuole testimoniare il passaggio dalla vita terrena a quella eterna. Migliaia le lucerne accese, la prima accensione spetta alla persona più anziana del vicolo, ma anche scene morte o scene vive all'ingresso dei vicoli, zucche e allo stesso tempo un trionfo dei prodotti agricoli del territorio. "E' davvero tutto pronto – ha affermato Mario Maiello, Presidente dell'Associazione "Festa delle Lucerne" – questa sera alle ore 20 l'accensione della prima lucerna, ad opera delle autorità. Alle ore 21 e 15 l'accensione di tutte le lucerne nei 10 vicoli del Borgo, ad opera della persona più anziana del vicolo. Il 5 Agosto, alle ore 20, la Madonna sarà ferma sul sagrato della chiesa più antica: la Collegiata. A quel punto si ascolterà provenire dai tetti, il canto di un gruppo di donne. Il 6 Agosto lo spettacolo delle Lucerne nel cuore della notte". Festa delle Lucerne inserita nel programma di valorizzazione co-finanziato dal POC Campania 2014 – 2020. "La Festa delle Lucerne di Somma Vesuviana è stata inserita, per la sua edizione 2022, all'interno del progetto di valorizzazione territoriale dal titolo "Itinerari nelle tradizioni del Monte Somma – Festa delle Lucerne 2022", promosso dal Comune di Somma Vesuviana, in partenariato con i comuni di Scisciano – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – Castello di Cisterna, Saviano e San Vitaliano. L'iniziativa è co-finanziata dal POC Campania 2014-2020 – Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.

Ed è Boom di turisti per la Festa delle Lucerne a Somma Vesuviana con le strutture ricettive che stanno facendo registrare il tutto esaurito! Accreditata anche la stampa internazionale al Press Tour programmato per il 5 e il 6 di Agosto

La Madonna della Neve uscirà dalla chiesa, si ascolterà il canto delle donne al buio.

Migliaia saranno le lucerne accese con olio e disposte su delle strutture di legno che hanno una forma geometrica tipica per ogni vicolo: cerchi, quadrati, rombi, triangoli. Un percorso suggestivo, attraverso lo scorrere del tempo illuminato da centinaia di piccole fiammelle, un tempo pervaso e nutrito di magia e incantesimo. Luoghi metaforici e passaggi temporali in un fitto dialogo tra realtà, sogno e magia. Scene di vita contadina, tavole imbandite con fantocci e persone reali celebrano la Madonna della Neve. Punti ristoro, botteghe artigianali e spazi d’arte accolgono i visitatori nei tre giorni di festa.

Tra le più suggestive tradizioni vesuviane. Un antichissimo rito agricolo propiziatorio, rappresentazione dei cicli della natura e l’inevitabile passaggio dalla vita alla morte.