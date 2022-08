Cellole. 7 agosto concerto gratuito di Enzo Avitabile

(Caserta24ore) CELLOLE – Il 7 Agosto concerto gratuito all’arena deipini e conferimento della cittadinanza onorria al maestro Enzo Avitabile. Il Consiglio Comunale di Cellole lo scorso 1 agosto, su proposta del Sindaco Di Leone, ha conferito, all’unanimità, la cittadinanza onoraria al Maestro Enzo Avitabile per il suo impegno nel sociale e per la Pace tra i Popoli. La cerimonia pubblica di proclamazione di Enzo Avitabile come cittadino onorario del Comune di Cellole avrà luogo il 7 agosto sul palco dell’Arena dei Pini in occasione del concerto del Maestro Avitabile, con ingresso gratuito. “I motivi sottesi alla suddetta scelta sono insiti nell’alto valore umano, artistico e professionale della Sua persona e nell’amore per le terre del Sud che ha dimostrato nel corso degli spettacoli svolti nel territorio cellolese e limitrofo.” – afferma il Sindaco di Cellole Guido Di Leone – “Il Maestro Enzo Avitabile ha scritto tanti testi contro la guerra, veri e propri messaggi di pace” – “Il nostro Paese vuole dare un chiaro segnale di inclusione, un segnale per far capire che esistono molti mezzi di

comunicazione, tra i quali la musica e l’arte, con cui si può diffondere l’amore per il

prossimo, il senso di comunità e l’impegno per la pace, un segnale che sia da modello e

da esempio per i nostri giovani”.