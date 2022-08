La Spagna vuole abbattere la croce più grande del mondo

(Aleteia) L’attuale Governo socialista della Spagna vuole abbattere la croce più grande del mondo, mentre migliaia di cattolici vogliono proteggerla e garantire che il massimo simbolo del sacrificio di Cristo non venga distrutto. La controversia riguarda l’enorme croce alta 152,4 metri che sovrasta il Valle de los Caídos, un complesso monumentale costruito nei dintorni di Madrid durante la dittatura di Francisco Franco. Fa parte del complesso anche una basilica di diritto pontificio, amministrata da monaci benedettini che oggi corrono il rischio di essere espulsi dal Governo spagnolo. Il grande monumento conserva anche i resti mortali dei combattenti della Guerra Civile Spagnola – da ciò deriva il nome di Valle de los Caídos.

Tra i combattenti sepolti ci sono rappresentanti di entrambe le fazioni in lotta, cioè nazionalisti e repubblicani. La proposta del Valle de los Caídos era quella di rappresentare la pace e la riconciliazione nazionale dopo gli anni sanguinosi del conflitto generalizzato. I militanti socialisti e comunisti che attualmente compongono il Governo spagnolo, però, vedono il complesso non dal punto di vista della riconciliazione, ma come simbolo del regime franchista.

Anche i resti mortali dello stesso Franco sono stati sepolti nel complesso monumentale fino all’ottobre 2019, quando sono stati esumati e trasferiti nel cimitero di Mingorrubio di Madrid.