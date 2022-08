Sorrento. L’artista matesina Anna Zulla premiata dalla Nwe Accademia dei Dioscuri.

(Salvatore Candalino) SORRENTO Lo scorso 29 e 30 luglio si è svolta, presso l’Hotel Plaza di Sorrento (Na), la manifestazione “Gran Premio Eccellenze dell’Arte Italiana 2022”, promossa dalla New Accademia Internazionale dei Dioscuri, fondata e diretta dal compianto Prof. Giuseppe Russo ed attualmente presieduta dalla Prof.ssa Mimma Lodevole. L’Associazione culturale, con sede centrale a Taranto e con quattro delegazioni a Roma, Atene, Toronto e Melbourne, si propone di divulgare e promuovere l’arte e la cultura italiana all’estero.

L’evento, svoltosi nella suggestiva cornice della penisola sorrentina, ha visto la premiazione di artisti provenienti da tutt’Italia, ai quali il Comune di Sorrento ha rilasciato un attestato di riconoscimento per le loro attività. Premiata anche l’artista matesina Anna Zulla, con targa consegnata dall’ex campione olimpionico di canottaggio, Giuseppe D Capua, celebre timoniere dei fratelli Abbagnale. L’artista Zulla, oltre ad essere presente con due litografie delle sue opere esposte al Plaza, ha presentato durante la cerimonia alcune sue creazioni targate AZM Author Creations, il brand lanciato insieme alla sorella Mirella Zulla, che si propone di estendere la loro arte nel campo della Moda e dell’Interior Design. Tra i prodotti esposti vi erano le Lampade Artistiche, realizzate in ceramica fatta a mano da un Maestro ceramista toscano e sormontate da un disco in pelle, con i paralumi in fibra di cotone stampata con le loro opere. Il design innovativo è dell’Artista Patrizio Arrighi, mentre la realizzazione è della azienda toscana Tileelit. Recentemente sono state esposte al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, in occasione del Festival CÈRAMICA OFF. Esposti anche i portagioie in pelle stampata, collane e foulards gioiello con tessuto stampato con le opere delle artiste Zulla.