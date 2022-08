Guardia Sanfremondi. Ritorna Vinalia, non solo buon vino.

(Dante Iagrossi) GUARDIA SANFREMONDI (BN) Anche quest’anno, a Guardia Sanframondi (Benevento), dal 4 al 10 agosto si ripresenta Vinalia, alla ventinovesima edizione, una bella manifestazione non soltanto eno-gastronomica, ma davvero culturale, in senso lato.

In diversi locali dei vicoli caratteristici del borgo antico, si susseguono esposizioni ed assaggi di tanti vini locali e non, tra stuzzicanti piatti rustici e tanti vini genuini delle varie aziende del territorio. In Piazza Mercato, poi,oltre allo stand di dolci tipici, ogni sera un concerto diverso di più generi musicali.

Quest’ anno l’afflusso delle persone è stato maggiore rispetto all’anno scorso, frenato in parte dalla malattia pandemica più diffusa e temuta di oggi. L’evento è particolarmente ricco, includendo ogni giorno convegni, presentazioni di libri, mostre di foto, sculture ed opere grafiche contemporanee, compresa una particolare di videoarte, del prof. Carmine Maffei. Il direttore artistico di grande prestigio, il prof. Giuseppe Leone, ha scelto come tema conduttore il “Conforto”, ispirandosi alla frase biblica: “Noè piantò la vite per il conforto degli uomini”. Un concetto polivalente, ma dotato di una decisa ritualità,poiché il vino regala momenti sociali di ebbrezza, liberazione e di pace, tanto auspicabile e cercata in un perido difficile e controverso come l’attuale…Evitando, ovviamente, certi eccessi pericolosi.

Tra le conferenze particolarmente interessante è stata quella del prof. Giuseppe Colangelo, nato a Guardia, ma da molti anni a Trento, che, con la lettura di brani significativi, ha illustrato in modo preciso e motivato le personalità umane e letterarie di tre grandi scrittori, nati nel 2022: Meneghello, Fenoglio, Pasolini. Diversi ma accomunati dal coraggio, manifestato anche nelle azioni, di opporsi a certe imposizioni del regime fascista.

Sarebbe auspicabile che manifestazioni di questo tipo si svolgessero anche nella nostra provincia, passando dalle tradizionali e pur apprezzate sagre, a qualcosa di più ampio, basato non solo sul cibo per il corpo, ma anche, se possibile, della mente.