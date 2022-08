Rocca d’Evandro, taglio vegetazione e lavori ai margini del Bosco Vandra

(Caserta24ore) ROCCA D’EVANDRO L’associazione ecologista *Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (10 agosto 2022) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo i lavori recentemente avviati di taglio della vegetazione e di sterramento ai margini del *Bosco Vandra*, in *Comune di Rocca d’Evandro* (CE). Coinvolti la Regione Campania, il Prefetto di Caserta*, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta*, i Carabinieri Forestale*, il Comune di Rocca d’Evandro*, informati per quanto di competenza la Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Cassino* e il Commissario per gli Usi Civici per la Campania

e il Molise. Nessun cartello “inizio lavori” sarebbe stato rinvenuto sul posto.

L’area rientra nel *demanio civico di Rocca d’Evandro*, è inusucapibile, non commerciabile, i relativi diritti di uso civico sono imprescrittibili e non può subire cambi di destinazione (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i. legge regionale Campania n. 11/1981 e s.m.i.). Bisogna mettersi in testa una volta per tutte che i terreni a uso civico sono a destinazione ambientale e per l’uso sostenibile della collettività locale, i terreni a uso civico non sono un bancomat da utilizzare a piacimento. Il GrIG auspica rapidi accertamenti che possano portare ai necessari chiarimenti sulla natura e le finalità dei lavori, nonché al loro blocco e al ripristino ambientale qualora risultassero illegittimi.

(dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) Stefano Deliperi)