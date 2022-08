Galluccio. Bianca, diplomata all’ alberghiero, insegna a cucinare alle persone disabili

(Caserta24ore) GALLUCCIO Ci sono persone che unendo la propria passione con le proprie competenze contribuiscono a rendere migliore la comunità in cui vivono, facendo del bene per il prossimo e divenendo un buon esempio da riproporre per altri. Una di queste è sicuramente Bianca Folco, 51 anni, di Galluccio. Nella vita si è dedicata alla sua famiglia, prendendosi cura dei propri cari anche attraverso la passione per la cucina. A 43 anni, si è diplomata all’Istituto Alberghiero, certificando così le sue abilità culinarie e dimostrando che c’è sempre tempo per concretizzare i propri obiettivi. Una particolarità per Bianca è stata diplomarsi lo stesso giorno di suo figlio, lui a Ragioneria e lei all’Alberghiero. Una volta diplomata ha voluto impiegare le conoscenze apprese mettendole a disposizione del prossimo, in particolar modo delle persone disabili. Ormai da 12 anni Bianca insegna a cucinare a chi è più svantaggiato: ci sono associazioni e famiglie che la chiamano per trasmettere ai propri ragazzi le basi della cucina, affinché possano essere il più autonomi possibili. Bianca è sempre disponibile. A questo proposito è la stessa Cuoca a raccontare un’esperienza:”Una ragazza disabile non sapeva mettere l’acqua nella pentola per fare la pasta. Mi sono messa con empatia e attenzione a spiegarle come fare e piano piano è diventata una piccola cuoca”. Chiedendole quali sono gli ingredienti principali delle sue ricetta la risposta è spontanea:”Amore e pazienza”. Ingredienti che ha impiegato nei mesi scorsi come ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, quando ha coinvolto l’ANIEP (associazione che si occupa di promuovere e difendere i diritti delle persone disabili) di Casagiove, presieduta dalla sig.a Adele di Gioia, a organizzare “Biscottiamo in Gentilezza” una giornata dedicata alla preparazione di biscotti da donare. Al laboratorio hanno partecipato in 12 tra bambini e ragazzi, due di loro erano disabili. Un’attività inclusiva che ha ottenuto come risultato la preparazione di 5 kg di biscotti dalle forme più varie. Uno dei momenti più significativi è stata la collaborazione tra i partecipanti nel preparare i biscotti. L’attività era rivolta ai giovanissimi, ma quando i famigliari accompagnatori hanno visto di cosa si trattava, genitori e nonni hanno voluto partecipare anche loro. Una parte dei biscotti cucinati è stata mangiata il giorno stesso durante il pranzo condiviso, mentre la parte restante è stata impacchettata con fiocchetti di colore viola (colore che simboleggia la gentilezza) e i piccoli pasticcieri li hanno donati ai propri nonni e vicini di casa. Un bambino ha lasciato un pacchetto sul pianerottolo di una persona anziana che non può uscire di casa.