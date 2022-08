Torino. La sinistra vuole togliere i manifesti in difesa della vita

(da Pro Vita & Famiglia) TORINO Anche a Torino (come a Milano, Imperia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e altre città) abbiamo affisso i manifesti con le dure parole di Pier Paolo Pasolini contro l’aborto. Come già accaduto in passato il Comune di Torino, governato dal Partito Democratico, si è subito rivolto all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) sperando che il contenuto dei nostri manifesti fosse ritenuto offensivo o discriminatorio secondo il Codice di Autoregolamentazione Pubblicitaria, che riguarda la materia della comunicazione pubblica. Devi sapere che lo IAP è un ente terzo, imparziale e apolitico, composto da decine di esperti accademici e professionisti della comunicazione pubblica.Le speranze del Comune sono state però infrante, perché, anche stavolta, lo IAP ha confermato che i nostri messaggi non violano alcuna disposizione del Codice. Certo, il nostro è un messaggio è coperto dalla libertà di espressione e manifestazione del pensiero tutelata dalla Costituzione Italiana. Caso chiuso? Nemmeno per idea! Di fronte all’ennesima “sconfitta” sai che cosa ha in mente di fare il Comune di Torino? Vuole smettere di chiedere il parere allo IAP e creare un nuovo “comitato di garanzia”, eletto dal Consiglio Comunale a schiacciante maggioranza di sinistra, al quale affidare il giudizio sui nostri manifesti. In altre parole, a Torino vogliono sbarazzarsi del parere di un ente terzo e imparziale e creare un organo politico che abbia mano libera per censurare le nostre campagne.

La “mente” di questo progetto liberticida è l’Assessore ai Diritti e alle Pari Opportunità del Comune di Torino del Partito Democratico. Capito? Siccome l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria non decide come vogliono loro, stracciano l’accordo e creano un organo a loro immagine e somiglianza (politica).