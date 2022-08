Castellabate. Concerto dell’Orchestra sinfonica di Bulgaria

(Caserta24ore) CASTELLABATE Venerdì 19 Agosto, alle ore 21:30, nella splendida cornice di Villa Matarazzo, si esibirà in concerto l’Orchestra Sinfonica di Bulgaria. Diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, con la violinista solista Kamelyia Naydenova presenteranno un ricco repertorio delle musiche di Beethoven, Brahms, Rossini, Bizet, Offenbach, Monti, Von Suppè, Prokofiev e Khachaturian. Un evento unico quanto emozionante in cui la bellezza e sinfonia della musica si unirà in un connubio perfetto con quella della suggestiva location nella frazione marinara. “Avremo il piacere di assistere a questo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bulgaria proprio a Santa Maria nella Villa Matarazzo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti e i cultori della musica che rende Castellabate meta turistica di cultura, da visitare, scoprire ed amare”, dichiara il sindaco Marco Rizzo. “Questo altro importante evento musicale si inserisce perfettamente nella nostra programmazione estiva all’insegna della cultura e dell’arte. Evento fortemente voluto da questa amministrazione proprio per il suo alto valore culturale. La musica si riconferma grande protagonista delle serate estive qui a Castellabate”, afferma l’assessore Luigi Maurano.