ITRI (Latina) Tre importanti appuntamenti su Radio Vaticana con padre Rungi

(Caserta24ore) ITRI (LT). Tre importanti appuntamenti radiofonici saranno assicurati da padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata dell’arcidiocesi Gaeta, teologo passionista della comunità di Itri-Civita, in occasione della solennità dell’Assunta e nella seconda metà di agosto 2022. Padre Rungi sarà in diretta su Radio Vaticana Italia con Federico Piana (conduttore) rispettivamente lunedì 15 agosto 2022, durante la trasmissione Pop Theology, di mezz’ora, dalle 8,30 alle 9.00 per parlare del Dogma dell’Assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, in corpo ed anima. Padre Rungi ritornerà in onda, la domenica successiva, 21 agosto 2022, per parlare della storia, della devozione, del culto e delle tradizioni relativi al Santuario mariano della Civita, il primo al mondo consacrato alla Madonna Immacolata nel 1491, quattro secoli prima della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione (1854), da parte di Pio IX, che poi ha fatto da punto di partenza teologico e dottrinale per la proclamazione del successivo dogma dell’Assunzione al Cielo di Maria, da parte di Pio XII, il 1 novembre 1950. Ultimo appuntamento radiofonico su tematiche mariane è previsto per il teologo Rungi, domenica 28 agosto 2022, sempre alle ore 8,30, ma su un altro importante e conosciutissimo santuario mariano dell’alto casertano e della Campania, quello della Madonna dei Lattani a Roccamonfina.

Anche di questo santuario, padre Rungi parlerà della sua origine, del culto, delle tradizioni e della frequentazione di questo altro luogo mariano di preghiera e di grazie nel verde di Roccamonfina, nota località turistica collinare ai confini della Campania e del Lazio e patria della castagna.