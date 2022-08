Napoli: al Vomero marciapiedi invasi da erbacce e da rifiuti

(Caserta24ore) NAPOLI Mentre i platani sono infestati dalle cimici. ” Le condizioni dei marciapiedi del Vomero peggiorano ogni giorno di più, al punto che le piante infestanti, in uno ai tanti rifiuti lasciati a marciare sotto il sole, sembrano oramai far parte integrante

dell’arredo urbano – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. A testimonianza la malerba che, non diversamente di quanto accade purtroppo anche in altre zone del capoluogo partenopeo, infesta tanti marciapiedi e per la cui eliminazione occorrerebbe mettere in funzione dei tosaerba quantomeno per evitare che i marciapiedi si trasformino in prati incolti “. ” Un esempio eclatante del pessimo stato manutentivo dei marciapiedi del quartiere collinare partenopeo si può osservare in via San Gennaro al Vomero – continua Capodanno -. Qui le erbacce si sono sviluppate e continuano a crescere non solo lungo le facciate dei fabbricati ma anche nelle fonti d’albero da tempo vuote, tra le tante che costellano da tempo le strade del quartiere collinare, senza che si proceda a rimuovere le ceppaie per mettere a dimora nuove essenze. Il tutto in un quadro di degrado complessivo che riguarda anche la pavimentazione sconnessa e con rattoppi realizzati con colate d’asfalto. Analoga situazione si riscontra in piazza Vanvitelli nei pressi dell’ascensore a servizio della stazione del metrò collinare “. ” Occorrerebbe mettere in campo risorse economiche e personale che pare che allo stato non ci siano per eliminare le erbacce che infestano le strade della Città – sottolinea Capodanno -. D’altronde non va meglio sul fronte delle alberature stradali, con i platani infestati, ancora una volta, dalle famigerate cimici che piovono a migliaia sugli ignari passanti senza che si provveda alle necessarie attività per risolvere l’annoso problema “. ” Bisognerebbe costituire un’apposita task force contro la

malerba che infesta le strade di Napoli – propone Capodanno -. Il personale addetto a questa operazione andrebbe però dotato di attrezzature e mezzi per poter operare. Un problema non insormontabile quello di reperire uomini e risorse economiche per restituire decoro e dignità alle strade cittadine “. Capodanno al riguardo sollecita ancora una volta gli uffici

preposti amministrazione comunale partenopea a provvedere con l’urgenza del caso alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, eliminando tutte le erbacce, mettendo a dimora nuove essenze arboree nelle fonti che ne sono prive o con la sola ceppaia e ripristinando la continuità dei manufatti stradali, attraverso le opere necessarie al fine di evitare che l’inconveniente della crescita della malerba si ripeta.