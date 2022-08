AGRICOLTURA IN GINOCCHIO NEL CASERTANO

(Dante Iagrossi) CASERTA Momenti difficili, in questa estate rovente, per coltivatori ed allevatori del Casertano, che si trovano a fronteggiare due grossi problemi principali: la notevole siccità ed il vertiginoso aumento dei prezzi di energia e materie prime.

A risentirne sono soprattutto le produzioni di grano e mais. Infatti la scarsità di acqua ha causato una drastica diminuzione delle loro quantità (e qualità). Il processo di maturazione ed essiccazione è stato accelerato dal caldo, per cui i chicchi sono stati bloccati nel loro normale sviluppo e grandezza ottimale. I dati parlano chiaro: se in anni precedenti si arrivava di solito ad un raccolto di 50 q per ettaro, adesso a soli 20, cioè a meno della metà. Attualmente l’Italia produce solo il 36% di frumento per pane, pizze, biscotti e dolci, il 53% del mais per l’alimentazione animale e 56% per la pasta. Ovviamente tali percentuali in questa situazione critica tendono a ridursi ulteriormente. Con due conseguenze molto gravi: abbandono di vari campi coltivati e maggior richiesta di cereali dall’estero. Purtroppo l’attuale guerra in Ucraina ha messo in difficoltà le normali esportazioni di grano, che lo scorso anno è stata di ben 20 milioni di tonnellate. Sono ben 36 i Paesi, tra cui il nostro, che dipendono dal grano russo ed ucraino per più del 50%. La stessa Russia, maggior esportatrice di grano al mondo, potrebbe bloccare i rifornimenti a nazioni ostili alla sua politica. Incidono anche parecchio gli aumenti dei costi di benzina, gasolio e le bollette di elettricità, che per certe aziende sono arrivate a cifre notevoli. Il signor F. N., di un’ azienda agricola dell’Alto Casertano, lamenta in particolare il raddoppio dei prezzi di mangimi e carburanti, per cui “solo con i risparmi si può riuscire ad andare avanti”, ma non si sa fino a quando. Manca un adeguato e pronto sostegno da parte dello Stato a favore dei coltivatori, a cominciare da una ragionevole riduzione del carico fiscale.

