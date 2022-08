Caserta. La candidatura della Trovato nel Partito Democratico è uno schiaffo al Partito Democratico.

(Caserta24ore) CASERTA Il gruppo consiliare della Provincia di Caserta non è stato tenuto in considerazione. La scelta del Partito Democratico di candidare la consigliera comunale di Caserta Liliana Trovato, eletta lo scorso anno nella lista di Bosco e Mastella (“Noi di centro”), è uno schiaffo al Partito Democratico stesso. La consigliera Trovato sarà candidata nella sfida all’uninominale, in un collegio che interessa 23 Comuni tra cui il capoluogo casertano, oltre a Marcianise, Maddaloni, S. Maria C.V., Capua e diversi altri. La domanda che poniamo è la seguente: non vi erano altri candidati, tra gli iscritti, tra i sindaci, tra i consiglieri comunali, tra i consiglieri provinciali del Pd, che si potevano candidare in questo collegio? A ciò va aggiunto che la Trovato, alle ultime elezioni provinciali, era candidata in una lista in contrapposizione con quella del Partito Democratico.

Ed è doveroso ricordare che un nostro consigliere provinciale, il sindaco di Cesa Enzo Guida, ha dovuto affrontare una lunga battaglia giudiziaria (prima ricorso al Tar e poi appello al Consiglio di Stato), proprio nei confronti della Trovato, per poter veder riconosciuto il diritto ad essere eletto. La candidatura della Trovato nel Partito Democratico è una vergogna assoluta, una scelta che ha i tratti del ridicolo e del grottesco.

In questa scelta, così come in tutte quelle che stanno avvenendo sul territorio, con riferimento anche alle candidature per il Senato e che stanno interessando le elezioni politiche, vi è una assoluta non considerazione dei consiglieri provinciali.

Eppure, a Caserta, dopo il consigliere regionale Gennaro Oliviero, quali soggetti istituzionali più importanti, vi sono propri i consiglieri provinciali.

Ciò è veramente offensivo nei confronti di tutti i militanti che ogni giorno fanno politica nei territori e per i territori. È stato questo un ultimo atto di arroganza politica calata dall’alto. Il gruppo consiliare alla provincia di Caserta esprime in questa fase un forte disagio. Questi atti non ci appartengono e mettono in discussione i valori fondanti e gli ideali di questa comunità. Aspettiamo il 25 settembre per tirare le somme e capire quali effetti hanno prodotto queste scelte. Il gruppo consiliare del Partito Democratico della Provincia di Caserta (Comunicato stampa)