Caserta. Sport per disabili: aperte le iscrizioni a cavallo.

(Caserta24ore) CASERTA. Aperte le iscrizioni a *Sport Equestri Integrati*, in grado di

accogliere ed includere persone con *disabilità *che vogliono stare a contatto con la natura e andare a *cavallo*. L’attività si svolge all’aperto presso l’a.s.d. centro ippico I Tifatini in modo integrato tra atleti disabili e normodotati. Fra i professionisti rinomati a livello

nazionale e responsabile del corso abbiamo il *dott. Claudio Belardo* istruttore di equitazione specializzato in sport equestri integrati e paralimpici, impegnato da anni nella promozione del benessere degli atleti con sviluppo tipico e atipico. Lavorando con alti standard qualitativi, per rispettare anche il benessere dei cavalli il dott. Belardo ha formato un equipe sportiva con la dottoressa Zaira Vertaldi Medico Veterinario esperto in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), incaricata a monitorare il benessere dei cavalli impiegati per tale attività.