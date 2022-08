Il giornale di strada voluto da papa Francesco racconta storie invisibili

(Caserta24ore) L’Osservatore Romano ha lanciato un interessante “Giornale di Strada” che racconta storie di Invisibili”. “Un giornale di strada, spiega il politologo Mario Giro, è una scommessa ancor più temeraria de L’Osservatore di strada – giornale dell’amicizia sociale e della fraternità. Un’idea sorta in un periodo non facile per chi è povero, senza fissa dimora o stigmatizzato in quanto rom e straniero. Sono loro gli autori di questa pubblicazione mensile che ha iniziato la sua avventura in piena estate, sorta su impulso del desiderio di papa Francesco. Su di chi vive per strada si scarica subito e senza ammortizzatori la tensione di una società più fredda, più arrabbiata e piena di rancore sociale”.