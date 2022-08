Napoli: al Vomero scala mobile Scarlatti di nuovo chiusa. proteste di residenti e turisti.

(Caserta24ore) NAPOLI ” Ennesimo disservizio al Vomero del trasporto pubblico cittadino. Questa volta nell’occhio del ciclone finiscono ancora una volta le scale mobili che collegano via Scarlatti con l’area di San Martino, in questo mese d’agosto molto frequentata dai turisti che vengono ad ammirare le bellezze presenti nella zona. Difatti stamattina, ancora una volta, si è fermata, con tanto di cancelli sbarrati, la scala mobile Scarlatti “. A segnalare l’ennesimo caso di malagestione del trasporto pubblico cittadino è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione vomero che da anni segue le vicende degli impianti di risalita vomeresi, finiti anche in apposita trasmissione curata dal settimanale televisivo Report. ” Cosicché – sottolinea Capodanno – sotto il sole cocente e con temperature che, intorno a mezzogiorno, sfioravano i 30 gradi, le tante persone che dovevano raggiungere la zona di San Martino, tra le quali i turisti che stanno tornando sulla collina per visitare le bellezze artistiche e ambientali presenti in zona, hanno dovuto affrontare le non agevoli scale di piperno “. “ Anche in questa occasione, non si riesce a sapere a cosa sia dovuto questo nuovo stop e la sua durata, dal momento che non vi sono cartelli o avvisi, nei pressi dell’impianto chiuso, che riportino informazioni al riguardo – puntualizza Capodanno – Potrebbe trattarsi di lavori di manutenzione ordinaria, di breve durata, lavori che però sarebbe auspicabile effettuare quando l’impianto non è in servizio nelle ore post serali o notturne e comunque dandone sempre comunicazione adeguata e

tempestiva ai cittadini “. ” Oramai la storia travagliata di quelle che sono state

ribattezzate, con amara ironia, le “scale im…mobili” – afferma Capodanno -, rischia di diventare una barzelletta. Eppure stiamo parlando di un sistema intermodale di collegamento, tra il metrò collinare e le stazioni superiori delle funicolari, costituito da tre rampe di scale mobili, che, quando entrò in funzione, nell’anno 2002, dopo due anni occorsi per la sua

realizzazione, rappresentò un fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale. Ma purtroppo nei vent’anni trascorsi il sistema in questione è stato afflitto da numerosi quanto incomprensibili problemi di funzionamento, con tantissimi fermi, anche di lunga durata “.

Alla luce di questo ennesimo stop, Capodanno auspica, ancora una volta, che vengono promosse, da parte degli uffici competenti, tutte le opportune e necessarie indagini, per fare finalmente luce sui motivi di questi continui disservizi che privano i cittadini, all’improvviso e sovente

anche per lunghi periodi, di un importante quanto fondamentale sistema di trasporto pubblico, costituito appunto dal sistema delle scale mobili presenti nell’ambito del quartiere collinare.