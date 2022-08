Ricordo di Giuseppe Colasanzio: fondò la prima scuola gratuita per i poveri in Italia.

(Paolo MESOLELLA) Oggi non posso non ricordare San Giuseppe Colasanzio. Gli basterebbe il merito di aver fondato la prima scuola gratuita in Italia per rendere simpatico questo santo spagnolo, inquieto e al tempo stesso paziente quanto Giobbe.. E’ nato a Peralta nell’Aragona nel 1557. Ordinato sacerdote a 28 anni, dapprima diventò eremita. Poi i suoi superiori lo spedirono a Roma, come teologo, al seguito del Cardinale Marc’Antonio Colonna. Ma lui più che al cardinale volle dedicarsi all’istruzione dei ragazzi poveri di Trastevere, nella parrocchia di Santa Dorotea. A quel tempo le scuole erano un affare privato. Chi aveva denaro poteva pagare un precettore in casa o mandare i figli nelle “Universitates studiorum” a pagamento. A Roma ci pensò Giuseppe Colasanzio ad aprire la prima scuola gratuita aperta ai figli della povera gente, con i volontari che si offrirono di dare lezioni gratuite ai ragazzi. Fondò così la “Congregazione dei Chierici Regolari delle Scuole Pie” o Scolopi, legati non solo ai voti di obbedienza, povertà e castità, ma anche al voto di istruire i poveri. L’ordine, da Roma, grazie a lui si diffuse in tutti gli stati d’Europa. Morì il 25 agosto 1648.