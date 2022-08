San Angelo in Formis. Nella basilica concerti di musica classica.

(Caserta24ore) SAN ANGELO IN FORMIS. Domenica 28 agosto nella Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis, per il ciclo “Il Suono & il Sacro”, è in programma il doppio concerto dell’*Ensemble Oktoechos*, formato da *Nadia Caristi*-*Eugenia Corrieri *e* Lisa Friziero*-*Marija Jovanovic* voci. *Alle ore 19*, diretto da *Lanfranco Menga*, in concomitanza con la

Liturgia vespertina celebrata da don *Francesco Duonnolo*, l’ensemble si esibirà in “Missa Medievalis” ed eseguirà musica medievale che va dal X al XIV secolo. *Alle ore 20,30* sempre diretto da Menga e con la voce narrante di *Fulvio Sacco*, l’ensemble si esibirà in “Perceval o Il Racconto Del Graal” dal *Roman di Chretien de Troyes (sec.XII)*.

L’*Ensemble Oktoechos* è uno dei migliori ensemble italiani specializzati nel repertorio vocale medievale ed ha tenuto concerti per importanti istituzioni culturali. Fondatore e direttore dell’Ensemble Oktoechos è Lanfranco Menga, diplomato in Canto Gregoriano, Musicologia e Composizione presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma

Fulvio Sacco ha iniziato la carriera di attore con la Commedia dell ’arte,

frequentando l’Icra Project di Michele Monetta. In ambito teatrale è stato diretto da Lucio Allocca, Michele Monetta, Mario Gelardi Nathalie Garraud e Anne Berelowich, mentre, in quello cinematografico e televisivo, ha partecipato a varie produzioni: da *Un giorno all’improvviso* di Ciro d’Emilio, a *I Bastardi di Pizzofalcone, *e alla docufiction Rai* Amore Criminale* diretta da Matilde d’Errico. La Rassegna è realizzata con il contributo del MIC – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campaniaai sensi del DM 27 Luglio 2017 e della

ex LR 6/2007, fa parte del network culturale nazionale e regionale di Aiam

e Mede si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei

Campania, dei Comuni Piedimonte Matese eCarinola e di vari organismi

culturali: l’Associazione Sidicina Amici del Museo di Teano, il Club per

l’Unesco di Caserta,la Pro loco di Carinola, l’Associazione Amici di S. Francesco e Musicalia di Aversa. L’ingresso ai concerti è con prenotazione con esclusione di quelli nelle chiese.Ci si può prenotare inviando una e-mail a info@autunnomusicale.com. Si riceverà una e-mail di risposta contenente il link per effettuare la prenotazione.