Castelvenere (BN) . In corso la Festa del vino

(Dante Iagrossi) CASTELVENERE (BN) Fino al 28 agosto, anche quest’anno, per la quarantesima edizione, si svolge la tradizionale Festa del Vino a Castelvenere, uno dei borghi più caratteristici del Beneventano. Sarà possibile visitare le vecchie e fresche cantine e degustare prodotti genuini del territorio. Il paese, nonostante le dimensioni ridotte, vanta un primato davvero invidiabile: la superficie coltivata a vigneti più ampia di tutta la Campania, superiore al 73% del totale, con oltre 600 aziende produttrici. Il vino rappresenta infatti il vero fiore all’occhiello di questa laboriosa comunità, dal Barbera del Sannio al Grieco di Castelvenere, Aglianico, Falanghina, Fiano, ecc. L’inizio della manifestazione è stato alle 18 di venerdì, con un beneaugurante brindisi di Falanghina presso la caratteristica Torre Venere. Una simpatica Ape Car anni 60, enoteca mobile, permette l’assaggio dei vini locali, insieme ad un assortito banco di degustazione. Ogni sera, a partire dalle ore 21, un doppio spettacolo musicale, al Teatro Comunale e in Piazza Barbato, con Mariella Nava, gruppi di musica da ballo e folk, come i Tarantatwo e i Trementisti. Domenica sera anche letture di poesie sul vino, a cura del prof. Pasqualino Florio e l’esibizione del comico Ciro Giustiniani del programma “Made in Sud”. Questa edizione ha la particolarità della creazione di bottiglie celebrative con la Falanghina di Castelvenere. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere belle serate in buona compagnia, con l’ascolto di musica allegra e assaggi di vini e piatti tipici.