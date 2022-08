Le buone pratiche d’insegnamento non vengono valutate

(Caserta24ore) Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione dei dibattiti inerenti alla formazione e alle buone pratiche d’insegnamento, che hanno visto recentemente nascere la figura del “docente esperto”, propone qualche riflessione. Attualmente il sistema istruzione non valuta le buone pratiche di insegnamento, che molti docenti attuano nelle proprie classi, né tanto meno valuta le parole di elogio che le famiglie esprimono sul lavoro condotto da alcuni insegnanti. Soprattutto nel caso delicatissimo degli studenti fragili, con i quali occorre molta sensibilità durante l’anno scolastico. Capita, talvolta, che i risultati ottenuti superino ogni più rosea previsione grazie alle tecniche sperimentali e alla dedizione con cui ci si rapporta con allievi affetti da patologie rarissime, su cui si conosce ancora poco (es. la sindrome di Kleefstra) ma che comportano tanto impegno e dedizione. Sarebbe giusto che menzioni speciali o riconoscimenti particolari per il merito avessero un valore nelle graduatorie, indipendentemente dai freddi valori numerici. Per esempio le domande relative alle graduatorie sulla mobilità dei docenti non tengono in considerazione l’aspetto della continuità didattica; per cui in base al giudizio dell’Ambito Territoriale di turno si stabilisce ora un criterio ora un altro per attribuire le cattedre. È grave che non esistano parametri certi e che non si vada a tutelare il benessere delle famiglie già provate da molti disagi. Invece sotto la lente d’ingrandimento finiscono quei casi di docenti irresponsabili o sfaccendati. Chi accusa conosce poco della realtà scolastica e delle difficoltà quotidiane delle aule. Il CNDDU invita i colleghi e le famiglie a segnalare i propri “successi” formativi (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) per divulgarli e confrontarsi.

(comunicato del prof. Romano Pesavento, Presidente CNDDU).