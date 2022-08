Minori. Il 2 settembre arriva Vittorio Sgarbi, poi Giampiero Mughini.

(Caserta24ore) COSTIERA AMALFITANA “Grande programma di Gusta Minori per le conferenze. Si partirà venerdì 2 settembre, in contemporanea con lo start della 26ma edizione del Gusta Minori che avrà per tema “Femmene e mare”, con un personaggio che sulle donne ha molto da dire, il prof. Vittorio Sgarbi, che presenterà il suo libro “Raffaello. Un Dio mortale”.

Raffaello ha solo dipinto. Non è stato un uomo complesso come Leonardo, un pensatore curioso di tutto; non è stato come Caravaggio, un ‘maledetto’ che vive una vita piena di contrasti; non è stato un artista come Michelangelo – ha proseguito Buonocore – pittore, scultore, poeta, architetto. Raffaello ha dipinto soltanto. E ogni volta ha inventato un capolavoro. I pittori, come il suo maestro Perugino, tendono a ripetersi, a riprodurre un modello, hanno un archetipo di riferimento. Lui no. Ogni volta inventa un’immagine nuova. Opere che la critica disconosce sono di Raffaello: sono opere diverse da quelle che ci aspettiamo, perché Raffaello non è solo Raffaello, è anche Giorgione, è Caravaggio, è Michelangelo, è Parmigianino. Lui è tutto: nessuno è ‘più tutto’ di lui. Quello che ha fatto Raffaello è un prolungamento della creazione di Dio e della bellezza del mondo, una bellezza assoluta, senza limiti.

Seguendo il racconto di Giorgio Vasari, Vittorio Sgarbi compone il suo racconto di Raffaello, dal commovente rapporto con il padre e la madre, al magistero di Pietro Perugino, dagli affreschi delle Stanze Vaticane fino al torbido amore per la Fornarina che destabilizzò la sua calma olimpica. E ogni volta Vittorio Sgarbi percorre la fitta rete di legami con i pittori del suo tempo: l’ammirazione per Leonardo, il rapporto contrastato con Michelangelo, l’amicizia con Bramante. Un mondo intenso nel cuore della Costiera Amalfitana”.

Giampiero Mughini con “Il Muggenheim. Quel che resta di una vita”. “Domenica 4 settembre sarà la volta dell’istrionico Giampiero Mughini che proporrà al pubblico una rilettura del suo libro “Il Muggenheim. Quel che resta di una vita”. Il Muggenheim non è altro che la casa dello scrittore, che leggendo il volume – un fitto zibaldone ricchissimo di aneddoti e spigolature, pronte a diramarsi nelle direzioni più imprevedibili – apprendo essere di fatto una teoria di wunderkammer senza soluzione di continuità, in cui l’autore – ha affermato Buonocore – incallito quanto ossessivo collezionista, ha messo insieme nel corso di un pugno di decenni carte e oggetti provenienti soprattutto dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, periodo fertilissimo della creatività, anche italiana, benché ancora di fatto ignorato dalle nostre istituzioni museali, che a quanto pare tardano ad acquistare ed esporre documenti provenienti da quel periodo storico. Il museo della creatività italiana del Secondo dopoguerra, sembra dirci Mughini, non c’è, o meglio in realtà ci sarebbe anche – magari non grande ed esaustivo come meriterebbe il periodo – e giace racchiuso tra le sue mura domestiche. Il Muggenheim è anche un viaggio talvolta disordinato, talvolta elettrico, tra le pieghe della memoria del suo autore, che passando di stanza in stanza e di cosa in cosa all’interno della sua casa-cornucopia, non fa che inseguire dettagli e ricostruire genealogie di immaginari novecenteschi. Spesso Mughini ci porta in dei luoghi – l’irripetibile Bologna degli anni Sessanta e Settanta che danzava al ritmo del prog, sospinta dall’egida di Freak Antoni e dei suoi Skiantos, la fervidissima di intelligenze e coeva Modena, su tutto il campo lungo degli spazi statunitensi – e da questi parte rapsodicamente a ricostruire la storia di oggetti d’arte, libri introvabili, ossessioni e collezioni. Perché per un collezionista, inevitabilmente, la vicenda di un oggetto è intrisa dell’anima di chi l’ha posseduto – un po’ come si dice delle prime edizioni, capaci di conservare in stilla una goccia dello spirito dell’autore. Il Muggenheim insomma è anche un’autobiografia, e credo un omaggio alla casa che ospita la collezione: gli oggetti e i luoghi scontrandosi prendono vita, la nostra esistenza è fatta di queste metafisiche reazioni”. Il 10 Settembre, Vira Carboni. A chiudere la trilogia di questa breve ma intensa rassegna letteraria sarà Vira Carbone, che, reduce dai successi di Rai1, ci dirà come vivere bene e a lungo con i consigli di Buongiorno Benessere, condotti dal suo libro “Il grande libro della longevità”.