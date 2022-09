Civita di Bojano- Calvisi: Ambiente dei castelli e borghi da valorizzare.

(di Giuseppe Pace (Socio onorario del Club “Ragno” di Bojano) Sul Matese ed intorno ad esso vi sono paesi e borghi quasi del tutto abbandonati per l’emigrazione senza ritorno verificatasi negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. Oggi continua con le migrazioni verso ambienti con più opportunità lavorative dei giovani, soprattutto se hanno studiato non poco. Civita di Bojano ad esempio è un borgo, dov’è nato il Sindaco attuale di Bojano ed è abitato da poche persone tra cui turisti di fine settimana o d’estate come famiglie abbienti di bojanesi del centro cittadino in pianura, alle sorgenti del molisano fiume Biferno. Dall’altro versante del Matese, quello meridionale, interi paesetti sono divenuti borghi come Ciorlano, Gallo Matese, Letino, Calvisi, ecc.. Quest’ultimo borgo citato sorge a 347 metri di quota ed è ancora abitato da un centinaio di famiglie residenti, per un numero complessivo di circa 230 componenti. L’esteso territorio del comune di Gioja Sannitica è abitato da 3.270 persone, caratterizzato dalla suddivisione in più borghi sparsi. Infatti, oltre all’agglomerato di Gioia Centro, vi sono le frazioni di: Caselle, Curti, Criscia, Calvisi, Carattano, Auduni, Madonna del Bagno,ecc.. Gran parte del territorio comunale è compreso nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, ma le frazioni di Calvisi, Carattano e Madonna del Bagno sono a cura della diocesi d’Alife-Caiazzo con il pastore d’anime don Fernando Stocchetti. Sopra al Matese e in alto di Gioja Sannitica, che il mito vuole derivi dal tempio dedicato a Giano bifronte, c’è lo “spettro” del castello medievale risalente ai Normanni, come a Civita di Bojano, che a differenza di Calvisi, ha meno abitanti attualmente, anche per il clima più continentale e tutto montano, oltre i 700 metri di quota. Civita di Bojano, fa parte delle tre frazioni di Bojano: Moteverde e Castellone sono le altre due. Bojano, cittadina di oltre 8 mila persone, ha una storia ricca e molti sono i professionisti delle arti liberali, manca la presenza di nobili come i Filangieri a S. Potito S. e i Gaetani a Piedimonte Matese. Le mura megalitiche di monte Cila di Piedimonte Matese, pare che siano state la porta sud di Bovianum vetus, capitale del Sannio Pentro. Di ciò ne parlano spesso l’Avv. Antonio Palmieri e il dott. Giuseppe D’Abbraccio dell’Assciazione Cuore Sannita di Piedimonte Matese di cui fa parte il mio compagno di classe Michele Tacchetti. A Calvisi, frazione del comune di Gioja Sannitica, su invito del collega docente ed amico di lunga data, Fernando Occhibove, ho partecipato, la sera del 20 agosto c. a. all’incontro culturale su “Storia, mestieri, tradizioni e poesia”, organizzato da Franco Mattei e dalla locale Associazione “Itinera”. La serata culturale al borgo di Calvisi si è svolta tranquillamente in piazzetta Crocevia. Il moderatore,William Mattei, è stato convincente anche nella sua interessante relazione su temi e problemi legati ai borghi da valorizzare in modo non romboante o dirompente, ma facendo leva su pochi esempi sobri di case recettive al turismo nei borghi. I turisti vi vanno non per ritrvare la vita cittadina, ma quella del borgo, più tradizionale con ospitalità genuina. Interessante pure la relazione sul brigantaggio locale del biennio 1862-64 del, calvisano di nascita, Sandrino L. Marra, prof. di Antropologia dell’università di Parma. Egli ha raccontato realmente e con semplicità tipica della persona colta, il brigantaggio postunitario senza epica né spazio alla retorica filoborbonica o savoiarda, tanto di moda oggi in non pochi paesetti e paesoni del Matese. Gli ha fatto da spalla il presidente dell’Associazione Storica del Medio Volturno, dr. Pasquale Simonelli, che ha illustrato la cultura promossa dall’ASMV punto di riferimento nazionale ed extra. Sul brigantaggio è stato realistico e senza enfasi d’epica storica, denotando una cultura scientifica che non lascia facilmente spazio a voli pindarici azzardati di neocostruttori storici, senza riscontri reali. Si è prolungato di più, invece, Antonio Napoletano, storico e pota vernacolare, nell’illustrare fatti locali e poesie. Vero artefice dell’incontro è stato il calvisano di nascita, prof.. Franco Mattei, che ha intervallato le sue poesie localistiche con donne recitanti ed emozionandosi per lo struggente ricordo del suo luogo natale. Mi è parso sincero e capace, tanto che gli ho fatto gli auguri per l’ottimo figlio colto che aveva saputo formare, William. Dopo le relazioni sobri e ben calibrate culturalmente, tutti hanno potuto gustare ciambelle calde e trippa ben cotta nonché vino del posto. Franco Mattei, animava il periodico “Il Borgo” a Sepicciano, frazione di Piedimonte Matese, dove scrissi anch’io qualche articolo ed altri li riprendeva dai media locali su cui scrivevo e scrivo. Egli conosce pure il mio libro “Piedimonte Matese e Letino tra Campania e Sannio”, donato a molti amici piedimontesi, all’ASMV e alla biblioteca civica Aurora Sanseverino, dove il Comune, a guida del dr. L. Di Lorenzo, promosse la presentazione, che, a dire il vero, non seppe gestire l’Assessore delegato che si presentò da sola alla presentazione svolta dal colto preside del liceo di Teano P. Mesolella, che dirige un media casertano su cui scrivo spesso. Se non fossero venuti alcuni amici piedimontesi, tra cui Fernando Occhibove, che realizzò pure un filmato, avrei assorbito meno serenamente la “pietosa” organizzazione comunale. Eppure Piedimonte Matese, ha non pochi professionisti delle arti liberali, che sono cittadini e non sudditi poiché artefici del proprio ambiente, come definisco il cittadino nel mio recente saggio “Canale di Pace. Evoluzione del cittadino…”,Amazon,libri.it Sarebbe bello poterlo presentare in qualche borgo matesino (50 pag. le ho dedicate alla transumanza e 100 ai castelli senza escludere l’ambiente matesino sia campano che molisano) senza la presenza di politici. Le cittadine del Sannio sono straricche di testimonianze culturali del passato, ma i piccoli paesi e i borghi sono più stimolanti per fare ricerca non solo storica, ma come dice William Mattei, sperimentando il nuovo turistico sull’armonioso borgo dei tanti che abbondano nel Sannio. La nostra Democrazia ha generato un ceto politico poco attento alla cultura e considera il territorio comunale come una sorta di feudo elettorale, Sannio Alifano in particolare, dove il sottoprefetto di Alife un secolo fa relazionava, al Prefetto di Caserta, l’uso dei Municipi come proprietà privata! Ma allora nulla è cambiato? Forse sto esagerando! Eppure i privati cittadino sono capaci di esprimere cose egregie e brillanti come ha promosso l’Avv. Alessio Spina di Bojano, insieme alla Giornalista, Mina Capussi, che hanno saputo recitare, di sera con musica, danza ed attrici locali, Dante e Catullo al castello di Civita di Bojano. Spina fu mio ospite in Romania quando insegnavo al Liceo tecnologico Transilvania di Deva e mi ha fatto conoscere l’Arch. Fioravanti Vignone, vero cultore dei castelli molisani in particolare. Con Vignone abbiamo dedotto che i due schiavi su Porta Bojano di Altilia, sono Daci poiché la nobile famiglia locale dei Nerati era influente nel consiglio imperiale di Traiano che conquistò la Dacia nel 2106 d.C.. Il castello di Bojano, diroccato non poco ma ancora, in parte, resistente per mura esterne ed interne, fu rocca imperiale di Rodolfo de Moulins del sec. XI. Esso sta a sud di Bojano, sopra al Matese di Civita di Bojano posta all’alla quota altimetrica di San Gregorio Matese, antico borgo di Piedimonte Matese insieme a san Potito S. e a Castello del Matese. Analogamente, non lontano da Calvisi e in alto, a nord o sopra. sta il castello abbandonato di Gioja S., che bisogna rivalorizzare meglio. Nel 1.050 il feudatario Normanno, Rodolfo de Moulins, occupò la contea di Bojano, edificando il Castello e l’intera fortezza che si estendeva su tutto il territorio attuale del borgo e svolgeva funzione di guardia sull’intera pianura sottostante o alta valle del Biferno. L’importanza storica di questa area sta nel fatto che proprio da Rodolfo de Moulins trae origine il nome della regione Molise. Negli anni si sono susseguiti numerose famiglie e casate, e nel 1221 il famoso Federico II di Svevia occupò la contea di Bojano. Il castello di Gioja Sannitica fu abbandonato nel XVI sec, il borgo con il castello di Cività dopo.