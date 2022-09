Marcianise Dialogo sul Viaggio di Dante

(Caserta24ore) MARCIANISE L’APS, pro loco di Marcianise, comunica, con il patrocinio del comune di Marcianise, per il 9 settembre 2022, al Palazzo del Monte dei Pegni, una conversazione di Mimmo Rosato con Tommaso Zarrillo; Domenico Rosato già dirigente scolastico, dialogherà con Tommaso Zarrillo, autore dei libri “La Commedia di Dante” e “Il viaggio del cristiano laico”. Vi saranno inoltre letture di Raffaele Pati e Gabriele Russo; l’introduzione sarà di Francesco Piccolo. La Divina Commedia è la rappresentazione di un mondo in movimento e di una società in crisi, perché ha perso le sue guide politiche, religiose e morali. Dante afferma l’idea di una trasformazione, che potrà essere tale, solo se suffragata da una cultura, da un miglioramento delle condizioni della vita civile; se sarà guidata dai principi della giustizia e della pace sociale”. Un progetto globale, che a distanza di settecento anni è ancora di grande attualità.