Zagarolo. 100 Pasolini, mostra itinerante in 12 comuni.

(Caserta24ore) ZAGAROLO (Roma) MERCOLEDÌ 7 Settembre, alle ore 18, Palazzo Rospigliosi

Presentazione di “100 Pasolini”: cartellone eventi; mostra itinerante “12 Comuni 100 Pasolini-Cinema di poesia”; prima nazionale dello spettacolo teatrale “La verità sta in molti sogni”. Il Consorzio “I Castelli della Sapienza”, nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, dedica al grande intellettuale la manifestazione “100 Pasolini”, realizzata con il contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea, con il patrocinio di Nuovo Imaie e in collaborazione con il Forum Europeo. Il 7 settembre (ore 18.00), a Zagarolo nel salone delle feste di Palazzo Rospigliosi, avverrà la presentazione ufficiale della manifestazioneIntervengono:

Daniele Leodori – Vicepresidente Regione Lazio, Angelo Rossi – Presidente del Consorzio “I Castelli della Sapienza”, Nicola Petruzzi – Presidente Forum Europeo

PROGRAMMA DEL 7 SETTEMBRE Durante la presentazione saranno illustrate le numerose iniziative culturali in programma della manifestazione, ore 18.00 – presentazione degli spettacoli e degli eventi del progetto “100 Pasolini”

a seguire anteprima mostra “12 Comuni 100 Pasolini – Cinema di poesia”

ore 20.30: spettacolo teatrale “La verità sta in molti sogni” di Tonino Tosto (prima nazionale). Lo spettacolo è interpretato da otto attori e otto musicisti, con musica e canzoni

dal vivo eseguite dal gruppo “Adoriza” che le ha composte sui versi di Pasolini. Fra gli

interpreti, Fabrizio Bordignon, Susy Sergiacomo, Eleonora Tosto, Titti Cerrone,

Jessica Agnoli. “LA VERITÀ STA IN MOLTI SOGNI” Lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Tonino Tosto, mette in scena la figura, i pensieri, le parole, le azioni, la poesia, le immagini, le “profezie” dei versi e degli scritti, il mistero della morte e le tracce indelebili di Pier Paolo Pasolini. Il testo racconta del viaggio di tre persone che, con una

lettera indirizzata a ognuno di loro, vengono “invitati” a cercare luoghi e

parole di Pasolini che permetteranno – una volta arrivati a destinazione – di

ricomporre il puzzle e di “svelare ogni mistero”. Cosa cercano? Chi ha scritto

quelle lettere? Le hanno ricevute solo loro? Cosa o chi li ha spinti a

percorrere quelle strade? IL CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI E ALTRI EVENTI:

18 settembre ore 17.30 – “Tu sapessi che cosa è Roma” di Tony Hard

(prima nazionale), Valmontone, Palazzo Doria;

24 ottobre ore 17.00 – inaugurazione mostra “Pasolini: cinema

di poesia” e Letture di versi e scritti di Pier Paolo Pasolini – Lariano 29 ottobre ore 17.00 – “Dal cuore della città” – concerto di organetti

– Carpineto – festa della Castagna; 13 novembre ore 17.30 – “La verità

sta in molti sogni” (replica) – Cave – Teatro Comunale;

16 novembre ore 17.30 – “Processo al processo Pelosi”, di Pino Nazio. Liberamente

ispirato al libro di Stefano Maccioni “Pasolini – Un caso mai chiuso”. Colonna, Teatro

22 novembre ore 11.00 – “Pasolini, poeta da conoscere” – lettura di poesie riservate agli studenti di scuola media – Labico, Istituto Comprensivo;

29 novembre Convegno Internazionale “Cento Pasolini” organizzato

da Forum Europeo – Zagarolo, Palazzo Rospigliosi.

LA MOSTRA ITINERANTE “12 COMUNI 100 PASOLINI – CINEMA DI POESIA”

Oltre venti pannelli dal titolo “12 Comuni 100 Pasolini – Cinema di poesia” per ricordare

Pier Paolo Pasolini attraverso il suo percorso di autore e regista cinematografico

con manifesti, foto di scena, parti di sceneggiatura, frasi con le quali si

sostanzia la sua scelta del cinema come mezzo per mettere in immagini il suo

sguardo poetico e critico sul mondo.